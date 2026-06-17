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2026端午節是幾號？連假放幾天？

端午節仍要上班薪水怎麼算？雙倍薪、補假規則一次看

由於端午節是國定假日，因此勞工當天如果出勤，不論實際的工時如何，雇主都需要加發一日工資

▲端午節是國定假日，因此勞工當天如果出勤，不論實際的工時如何，雇主都需要加發一日工資。（圖／記者陳明中攝）

端午節郵局、銀行有開嗎？民眾注意不要跑錯

全台各地郵局營業窗口除台北故宮郵局照常營業，提供外幣兌換、集郵票品及代售商品等服務，其餘郵局均停止營業。

6月19日至21日3天的端午假期，全台灣所有銀行、外國銀行在台分行以及信用合作社等金融機構，臨櫃窗口皆一律不對外營業。

▲端午連假期間，全台郵局以及銀行都沒有營業，民眾要申辦事務要趕在連假之前完成。（圖／記者陳明安攝）

2026端午節連假高乘載管制！時間、路段一覽

▲今年端午節高公局將針對國道1號及國道3號的部分重點北上與南向段高乘載管制；假期後段則以國道五號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道實施高乘載管制。（圖／記者葉政勳攝）

一年一度的端午節即將到來，今年端午節剛好遇到周五（19日），因此會有三天連假可以放，加上天氣轉晴，是非常適合出遊的假期。不過許多民眾也好奇，端午節出勤上班的話，薪水是要怎麼算，另外銀行、郵局會不會有營業等。《NOWNEWS》特別整理2026端午節是幾號、放假幾天、上班薪水怎麼算、銀行、郵局營業資訊，讓民眾一文看懂。，如果出勤超過8小時則依工作時數再算加班費。假設你是月薪制的員工，月薪3萬元並在端午節有上班，月結薪資時應該額外得到1000元的加發一倍工資；而如果是時薪制的員工端午節上班6小時，時薪200元狀況下原本工資是1200元，結算時當日工資應該要再發一日工資，所以當日可以賺得2400元。然而如果國定假日遇到勞工的休息日或者例假，雇主應該安排補假一天，則補假日也視為是國定假日性質，勞工如果在補假日出勤，雇主也應比照國定假日計薪，給予加倍工資。如果端午節是勞工休息日，當天出勤雖然適逢國定假日，但當日仍視同休息日出勤日核計加成工資；如果端午節是勞工例假，則非因天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤，雇主如果違反規定，經查屬實將會被依法處2萬元至100萬元罰鍰哦！中華郵政表示，6月19日至21日端午節連續假期期間，不過為滿足民眾急件需求，國內、國際快捷郵件仍維持正常收寄及投遞服務。金管會銀行局與銀行公會統一規範，民眾不論是有出國換匯、企業發薪或是大額轉帳的需求，務必提前在連假前夕完成。為了有效分流收假以及返鄉的車潮，高速公路局在本次端午連假期間，將於特定的尖峰時段實施全台國道高乘載管制，包括6月19日的清晨6時至中午12時，針對國道1號及國道3號的部分重點北上與南向路段實施管制；6月20日、6月21日每日13時至18時，國道五號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道將實施高乘載管制。