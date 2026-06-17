2026年美加墨世界盃J組首輪賽事爆出驚險劇本！首次闖進世界盃會內賽的亞洲黑馬約旦，面對歐洲勁旅奧地利展現十足韌性，不僅在落後情況下成功追平比數，更一度將比賽拖入膠著戰局。然而，約旦最終卻在下半場因一次致命烏龍球痛失好局，讓奧地利以3：1驚險帶走勝利。

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仙拼仙！施密德世界波先馳得點　約旦奧爾萬死角神射扳平

比賽開局，奧地利展現了強大的歐洲勁旅底蘊。第20分鐘，施密德（Romano Schmid）在中路得球後，起右腳轟出一記弧線優美的「世界波」，皮球精準鑽入球門，讓約旦門將阿布萊拉（Yazeed Abulaila）望球興嘆，奧地利率先取得1比0領先。

然而，首次站上世界盃舞台的約旦並未退縮，整場比賽在防守反擊上表現得極具威脅。下半場開踢僅5分鐘（第50分鐘），約旦前鋒奧爾萬（Ali Olwan）在右路複製了與施密德相似的完美角度，一記石破天驚的勁射直竄遠柱死角，幫助約旦將比數扳成1比1平手，這也是約旦在世界盃賽場上極具歷史意義的進球。

▲奧地利中場施密德（Romano Schmid）在比賽第20分鐘轟出一記漂亮的弧線世界波，幫助球隊率先攻破約旦大門。（圖／路透／達志影像）
▲奧地利中場施密德（Romano Schmid）在比賽第20分鐘轟出一記漂亮的弧線世界波，幫助球隊率先攻破約旦大門。（圖／路透／達志影像）
VAR戲劇性判決　約旦從地獄到天堂再墜入深淵

比賽進入最後階段，場上局勢變得異常緊繃與戲劇化。第70分鐘，奧地利老將阿瑙托維奇在門前混戰中將球送入網窩，但約旦球員憤怒抗議門將遭到衝撞。經VAR介入檢視後，主裁判認定奧地利後衛波施（Stefan Posch）在進攻過程中發生了手球犯規，進球遭到沒收，讓約旦暫時逃過一劫。

但幸運女神並未持續眷顧約旦。第76分鐘，表現活躍的奧地利中場大將薩比策開出極具威脅的角球，皮球在空中劃出致命的內旋弧線，約旦後衛阿拉布（Yazan Al-Arab）在解圍時不慎將球頂入自家大門。這記烏龍球讓原本以為防守成功的約旦瞬間崩盤，奧地利再度以2比1超前。

在長達10分鐘的傷停補時中，約旦發起了猛烈的絕地反撲，包含替補上陣的阿扎耶（Ali Azaieh）與阿爾馬爾迪（Mahmoud Al-Mardi）接連在邊路製造險情，但奧地利防線在隊長阿拉巴（David Alaba）提前退場後仍頂住了巨大的壓力，門將施拉格爾（Alexander Schlager）更數度出擊化解危機，最終奧地利在傷停補時靠著12碼罰球得手擴大領先，有驚無險地收下關鍵的3分積分。

▲迎來世界盃首秀的約旦隊展現了極強的韌性，前鋒奧爾萬（Ali Olwan，圖）在下半場以一記神似施密德的死角勁射為球隊扳平比數，差點在歐洲勁旅身上爆冷拿下積分。（圖／路透／達志影像）
▲迎來世界盃首秀的約旦隊展現了極強的韌性，前鋒奧爾萬（Ali Olwan，圖）在下半場以一記神似施密德的死角勁射為球隊扳平比數，差點在歐洲勁旅身上爆冷拿下積分。（圖／路透／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...