我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽開局，奧地利展現了強大的歐洲勁旅底蘊。第20分鐘，施密德（Romano Schmid）在中路得球後，起右腳轟出一記弧線優美的「世界波」，皮球精準鑽入球門，讓約旦門將阿布萊拉（Yazeed Abulaila）望球興嘆，奧地利率先取得1比0領先。
然而，首次站上世界盃舞台的約旦並未退縮，整場比賽在防守反擊上表現得極具威脅。下半場開踢僅5分鐘（第50分鐘），約旦前鋒奧爾萬（Ali Olwan）在右路複製了與施密德相似的完美角度，一記石破天驚的勁射直竄遠柱死角，幫助約旦將比數扳成1比1平手，這也是約旦在世界盃賽場上極具歷史意義的進球。
比賽進入最後階段，場上局勢變得異常緊繃與戲劇化。第70分鐘，奧地利老將阿瑙托維奇在門前混戰中將球送入網窩，但約旦球員憤怒抗議門將遭到衝撞。經VAR介入檢視後，主裁判認定奧地利後衛波施（Stefan Posch）在進攻過程中發生了手球犯規，進球遭到沒收，讓約旦暫時逃過一劫。
但幸運女神並未持續眷顧約旦。第76分鐘，表現活躍的奧地利中場大將薩比策開出極具威脅的角球，皮球在空中劃出致命的內旋弧線，約旦後衛阿拉布（Yazan Al-Arab）在解圍時不慎將球頂入自家大門。這記烏龍球讓原本以為防守成功的約旦瞬間崩盤，奧地利再度以2比1超前。
在長達10分鐘的傷停補時中，約旦發起了猛烈的絕地反撲，包含替補上陣的阿扎耶（Ali Azaieh）與阿爾馬爾迪（Mahmoud Al-Mardi）接連在邊路製造險情，但奧地利防線在隊長阿拉巴（David Alaba）提前退場後仍頂住了巨大的壓力，門將施拉格爾（Alexander Schlager）更數度出擊化解危機，最終奧地利在傷停補時靠著12碼罰球得手擴大領先，有驚無險地收下關鍵的3分積分。
更多「2026世界盃」相關新聞。