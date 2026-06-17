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台北股市今（17）日在美股走弱、台指期夜盤重挫744點影響下，早盤一度面臨沉重賣壓，加上適逢台指期結算，指數最低跌至45159.51點。不過隨著低接買盤進場，尾盤更出現明顯拉抬，終場由黑翻紅，上漲68.2點、收在45877.39點或0.15%，成交量1.1兆元。櫃買市場則展現更強勁走勢，指數雖然開低，但盤中迅速翻揚，終場上漲3.08點、收433.34點或0.72%，成交量2445.11億元，中小型股買盤明顯優於大型權值股。成交量方面，今日上市個股以友達、群創、華邦電、長榮航及力積電最為熱絡；成交值則由台積電居冠，其後依序為國巨*、華邦電、南亞科及聯發科。權值股今日成為壓抑大盤的主要因素。台積電早盤一度下探2350元，終場收2385元、下跌15元，對大盤影響約121點；聯發科收4460元、下跌100元；今日除息的台達電則失守除息參考價，終場收2155元、跌幅近3%。盤面資金持續聚焦題材股，其中，被動元件受惠AI伺服器需求持續擴大，加上原物料成本上升帶動漲價預期，族群全面走強，凱美、大毅、禾伸堂、日電貿、今展科、雷科、立敦同步攻上漲停，華新科大漲逾9%，興勤、佳邦、鈺邦也都有超過6%的漲幅。PCB族群同樣表現亮眼，楠梓電、景碩亮燈漲停，台郡勁揚9%，華通漲逾6%，嘉聯益也上漲超過5%，族群買氣持續升溫。金融股則在除息行情及高股息ETF換股資金帶動下，成為今日撐盤主力之一。富邦金盤中衝上139元歷史新高，國泰金終場漲逾3%，永豐金、旺旺保、遠東銀、第一金及中再保等個股也都有2%以上漲幅，推升金融類股指數盤中一度勁揚超過3%，為大盤翻紅增添助力。傳統產業股多數收高，其中，塑膠類股指數勁揚6.5%，造紙類股指數上漲逾2%，橡膠類股指數下挫6.69%，表現相對疲弱。金融類股指數上揚1.77%，為大盤收漲的一大助力。