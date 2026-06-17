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大酸綠媒一路相陪

痛斥胡說八道、心虛

國民黨主席鄭麗文今（17）日召開訪美返台中外記者會，針對傳出行程用欺瞞手段獲取見面機會，導致國安會取消會晤以及國務院降低接待層級一事，鄭麗文酸爆說，「感謝《自由時報》一路陪伴，一切都是空穴來風、自己編故事」，更說民進黨面對鄭麗文現象，不知道該怎麼應對，但任何和平的嘗試都不應受如此卑劣手段的破壞。鄭麗文今在中央黨部召開訪美返台中外記者會，針對《自由時報》先前報導稱美國安會取消會晤，以及國務院降低接待層級，乃至於今天傳出鄭麗文訪問行程透過欺瞞手段獲取見面機會，鄭麗文則說，她這次到美國訪問，很感謝一路《自由時報》的陪伴。她們實際發生的事情，也都剛好跟《自由時報》的報導完全沒有任何的關係，一切都是空穴來風、自己編的故事，那不管國民黨怎麼告，《自由時報》也不停止相關的作為，國民黨也非常的遺憾，有關《自由時報》的報導通通都不是事實。鄭麗文說，國民黨非常尊重行政部門，就是臺灣政治人物訪美的慣例，所以不會對外公布任何相關的訊息，另外有關於華府訪問，只能說一切非常正常，按照原本的安排完成。對於媒體爆料，鄭麗文說完全是胡說八道，就算政黨立場不同，也不應該用這一種刻意的栽贓抹黑的方式，從頭到尾的破壞，然後寫這種毫無基本根據的報導。從他們到大陸的訪問，沒有一篇報導是事實，那怎麼還有臉繼續這麼卑劣的手法？那麼在訪美之前、訪美過程、訪美之後，繼續用這樣的方式，她覺得只凸顯出民進黨當局非常的心虛、非常的慌亂。鄭麗文稱，面對鄭麗文現象，民進黨不知道該怎麼應對，但這跟個人無關，而是今天兩岸局勢，必須認真嚴肅面對，任何和平的嘗試都不應該遭受如此卑劣手段的破壞，但這就是臺灣現實，內部政黨惡鬥已上升到這樣的程度，如果你還要問的話，她也不想要把剩下寶貴的時間通通用來回覆民進黨或綠媒的卑劣行為，這完全都不是事實。