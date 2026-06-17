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群益投顧今（17）舉辦投資展望說明會，預估今年下半年指數區間43000-53000點，但多頭行情焦點不是指數，而是「AI發展」以及「資金流向」。總經理范振鴻指出，僅剩台積電還未反映2027年估值，若以20倍本益比推算，目標價可上看2600元至2700元，有望貢獻大盤3000點指數。范振鴻說，現在的市場結構跟過往不同，投資經歷久的人可能會被過去的經驗限制而想賣出，不過這波行情從2023年開始幾乎沒有過大回檔。近年加入市場的新手只要願意「抱住」基本都會賺錢，而這些人成為多數時結構就會變化，再加上現在AI行情在市場上增加超級力量，顛覆過往的觀點。「大家現在慢慢『美股化』」，范振鴻指出，以前投資人被外資教育要去看EPS、本益比，但現在投資人開始願意相信「夢」、看故事，以美股SpaceX連漲好幾天為例，市場一直在變好。范振鴻表示，類股輪動下半年預計不斷發生，科技股整理時，金融股撐盤，預期台達電、聯發科、鴻海等也會有表現，其餘大型傳產股等年底前會慢慢墊高。針對台積電的估值，若以明年預估EPS 130元並給予20倍本益比推算，目標價可上看2,600至 2,700元。