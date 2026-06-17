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2隻袋鼠狗狗終卸心防！雙雙與抱抱的重生之路

▲公犬雙雙僅剩前後各一隻腳掌，初期移動極為吃力。透過日常訓練，如今已能依自己的節奏自在行走。（圖／新北動保處）

▲抱抱常主動依偎在照護員身旁，是大家心中的暖心天使。（圖／新北動保處）

認養代替購買！新北推特殊照護犬貓專屬福利

▲公犬雙雙看到熟人會開心搖尾巴，活潑可愛。（圖／新北動保處）

新北市板橋動物之家，有兩隻歷經生命考驗卻依然勇敢向前的毛寶貝，牠們分別是僅剩前後各一隻腳的公犬「雙雙」，以及只剩後肢的母犬「抱抱」，因身體缺陷讓牠們行動時變得像是袋鼠。兩隻狗狗在去年端午時節前後入所，在動物之家照護員與志工團隊超過 300 天不間斷的照顧與陪伴下，逐步克服身體障礙，展現驚人的生命韌性。新北市政府動物保護防疫處表示，「雙雙」與「抱抱」牠們雖然身體有缺憾，卻從未放棄擁抱生活與信任人類。這份堅韌且溫暖的生命力令人動容，也期待牠們能早日找到屬於自己的幸福家庭。板橋動物之家站長徐愛明表示，牠們剛來到動物之家時，因肢體缺損，初期對陌生環境顯得緊張膽怯，不太願意與人互動，也害怕離開熟悉的空間。但在照護員與志工日復一日的陪伴下，牠們逐漸卸下心防，重新找回探索世界的勇氣。其中，公犬雙雙僅剩前後各一隻腳掌，初期移動極為吃力。透過零食引導與日常訓練，成功建立身體平衡。如今已能依自己的節奏自在行走，看到熟人會開心搖尾巴，活潑可愛。母犬抱抱則是僅保有後肢，在輔具協助與細心照料下，已學會運用身體力量支撐自己。，且極度親人，常主動依偎在照護員身旁，是大家心中的暖心天使。徐愛明站長感性地說，許多人第一次見到「雙雙」和「抱抱」時，最先注意到的是牠們身體上的缺憾；但相處之後，感受到的卻是牠們比一般犬隻更多的堅強、信任與愛。牠們用自己的方式努力迎接每一天，絕對值得擁有一個願意陪伴牠們走下去的家庭。新北市動保處表示，特殊照護犬貓雖然需要更多關心與照顧，但往往個性穩定、親人且珍惜陪伴，是非常溫暖的家庭成員。為鼓勵民眾以認養代替購買，降低認養門檻與負擔，持續推出多項認養支持措施，例如提供免費絕育、晶片植入、狂犬病疫苗注射及基礎健康照護。針對高齡及特殊照護動物，額外提供認養物資、醫療協助及照護資源媒合等專屬服務。動保處期盼透過這些實質的資源挹注，能讓更多像「雙雙」與「抱抱」一樣的特殊毛寶貝，順利遇見屬於牠們的幸福歸宿。