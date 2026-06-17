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韓國女團 IVE 成員張員瑛日前在機場進行出境身分查驗的畫面於網路曝光後，引發外界熱議，相關討論迅速擴大至機場查驗流程與執行標準。韓國機場公社（KAC）於昨（16）日宣布，將全面調整出境旅客引導與身分確認方式，全國14座機場未來將統一執行更明確的查驗規範，要求旅客在進入身分查驗程序前，必須先取下帽子、墨鏡、口罩等遮擋臉部物品。韓國機場公社指出，這次並非新增規定，而是將原有的《航空安保標準程序》（ASPL）進一步明確化。未來全國14座機場都將採用相同標準，旅客在接受身分查驗前，必須先取下帽子、墨鏡及口罩等遮蔽物。相關人士表示，目前已著手修改官網與現場引導內容，希望減少旅客混淆，也避免各機場執行標準不同而引發爭議。而爭議的起因則是因為張員瑛日前前往上海行程，機場工作人員進行身分確認時，她先是僅微微拉下口罩，露出部分臉部，又疑似因辨識不夠清楚而再次調整口罩，之後取回護照並轉身離開，一系列動作被批評「態度不佳」，影片曝光後迅速在社群平台流傳，掀起熱烈討論。部分網友認為，在身分查驗過程中應完整配合相關程序，批評她：「好好把口罩拿下來讓工作人員確認身分有那麼困難嗎？」有民眾為此向相關單位提出意見，指出仁川國際機場已明確張貼身分查驗與安檢規範，但金浦國際機場的相關引導資訊相對不足，容易讓旅客產生混淆。韓國機場公社決定統一規範後，韓網反應兩極，有人認為所有旅客本就該適用相同標準，也有人認為張員瑛成為爭議焦點後，意外促成機場進一步完善出境查驗流程。