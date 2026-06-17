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▲ 「賀鴨郎 烤鴨粵菜餐廳」平日限定「港味無限暢饗」，集結燒臘拼盤、開胃前菜、海味拼盤、港式點心、港式甜品、經典主食、小農蔬菜與猛火快炒等，以現點現做方式無限供應。（圖／承億酒店提供）

▲歡慶壽司郎「新光三越左營店」雙滿月，壽司郎在高雄全市 7 家店鋪同步推出限時優惠活動，只到6 月18日。（圖／壽司郎提供）

搶攻夏季餐飲商機，業者紛紛推出優惠活動。承億酒店「賀鴨郎 烤鴨粵菜餐廳」今年六月首度推出平日限定「港味無限暢饗」港粵料理吃到飽方案。壽司郎則於高雄7家門市同步推出限時回饋，邀請消費者大啖美食享優惠。位於承億酒店 B1的「賀鴨郎 烤鴨粵菜餐廳」，今年六月首度推出平日限定「港味無限暢饗」，集結八大類共37 道港粵料理，以現點現做方式無限供應。歡慶壽司郎「新光三越左營店」雙滿月，並感謝高雄消費者長期以來的支持，壽司郎在高雄全市 7 家店鋪同步推出限時優惠活動，只到6 月18日。「賀鴨郎 烤鴨粵菜餐廳」平日限定「港味無限暢饗」，集結燒臘拼盤、開胃前菜、海味拼盤、港式點心、港式甜品、經典主食、小農蔬菜與猛火快炒等八大類共 37 道港粵料理，以現點現做方式無限供應。承億酒店總經理洪若宸表示，看準華人市場對粵菜、港點與烤鴨文化的喜愛創立賀鴨郎，希望透過更輕鬆且具品質感的用餐形式，讓更多消費者接觸正宗港粵料理。此次推出「港味無限暢饗」，不只是餐飲活動，更是賀鴨郎推廣港粵飲食文化的重要一步。有別於市場上大量預製或集中出餐模式，「港味無限暢饗」延續賀鴨郎對粵菜工藝的堅持，所有港點皆採現點現蒸、每日手工製作，從備料、包製到蒸炊皆講究火候與節奏，讓每一道料理都能維持最佳口感與溫度。包括臘味蘿蔔糕、小籠湯包、蝦仁腸粉、帝王蟹鮮肉餃、金錢韭菜餅與蠔皇炆鳳爪等經典港點，皆成為賓客桌桌必點的人氣料理。壽司郎「新光三越左營店」開幕雙滿月祭出感謝回饋，即日起至6月18日在高雄全市7 家店鋪同步推出限時活動。活動挑選 2 款深受顧客喜愛的人氣商品。首先是肉質細緻、香氣濃郁的「炙烤鮭魚肚」原價 2 貫40 元，活動期間由原本的 2 貫升級為「2 加 1 貫」，加量不加價；另一款則是於 2025 年壽司郎甜點排行榜奪冠的「北海道牛奶霜淇淋」，於活動期間「買一送一」。壽司郎秉持「美味壽司，肚子飽飽。美味壽司，幸福滿滿。」的品牌精神，致力為每一位到訪的顧客，創造美好的用餐回憶。即日起至 6 月28日推出期間限定的「創業祭」集結優質海鮮上桌，從數量稀少的黑鮪魚珍稀部位到日本空運直送的高級魚種，包含珍貴的「黑鮪魚金三角」 、由日本空運直送來台的「日本產白魽」、若是偏好高品質蝦種，可別錯過生食級的「生斑節蝦」、另有「嚴選壽司 3 貫」 等。壽司郎同步以麻辣與南洋風為主軸，推出層次豐富、越吃越涮嘴的夏季限定美味。包含「麻辣酥炸赤魷」、「泰式綠咖哩烏龍麵」等。此外，「創業祭」活動期間，聯手台北義式冰淇淋名店 Double V 合作，以年度話題食材「開心果」為主題發想，研發「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」。