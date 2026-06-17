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洛杉磯道奇今（17）日宣布主力工具人艾德曼（Tommy Edman）正式傷癒歸隊，為內野添增一劑強心針，韓國媒體《體育朝鮮》稍早也特別發文，擔憂金慧成重返大聯盟前景「預料將面臨嚴峻挑戰」，文章中指出，艾德曼比金慧成更具經驗，道奇沒有理由不重用他，隨後感嘆道，道奇稍早做出人員異動，開季至今都因右腳踝手術尚未出賽的艾德曼，正式從傷兵名單中回歸，內野手艾斯賓諾（Santiago Espinal）遭到DFA（指定讓渡）。艾德曼是一名能勝任二壘、游擊甚至中外野的金手套級工具人，自5月開始在小聯盟3A調整，如今確定回歸賽場。由於艾德曼與金慧成的守備位置重疊，多家韓國媒體均在第一時間對艾德曼的復出進行即時報導。其中，《體育朝鮮》以「艾德曼比金慧成更具經驗，道奇二壘人選的猶豫迎刃而解」等標題發表相關報導。報導在開頭寫道：「隨著艾德曼的歸隊，道奇陣容深度更好了。」隨後提及艾德曼對球隊的真實價值，主要在於防守端多功能性：「艾德曼預計將在二壘獲得最多的先發機會。此外，由於他也能勝任中外野，讓帕赫斯（Andy Pages）得到輪休空間。」另一篇報導中，則分析艾德曼復出對金慧成所帶來的衝擊：「艾德曼的歸隊，讓目前在小聯盟3A表現神勇、對重返大聯盟虎視眈眈的金慧成，爭奪大聯盟位置的競爭中蒙上一層陰影。」文章中提到，道奇內野陣容原本就已經沒有破綻，如今再加上兼具金手套級守備實力與實績背書打擊能力的艾德曼，「可以預見的是，金慧成未來即便回到大聯盟，在爭取守備位置的難度也將進一步提升。」邁入旅美第2年的金慧成，本季從小聯盟出發，後因貝茲（Mookie Betts）進入傷兵名單，4月6日被拉上大聯盟。然而進入5月後，他的打擊陷入低潮，最終在5月下旬又被下放小聯盟。本季至今，金慧成在大聯盟共出賽43場，繳出打擊率2成59、1轟、11分打點、5次盜壘成績，整體進攻指數（OPS）為.651。