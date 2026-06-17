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臺中一名81歲的劉姓婦人日前獨自拉著座椅推車外出採買，未料期間卻體力不支軟倒在地，第三分局勤工派出所巡佐陳永祥、警員程榮興獲報前往協助，老婦一度婉拒就醫，經員警耐心勸說才接受護送返家的好意。返家路上，員警配合婦人的緩慢的步伐，用最溫暖的節奏陪伴她平安返家。臺中市政府警察局第三分局勤工派出所巡佐陳永祥、警員程榮興日前上午9點多執行巡邏勤務時，獲報南區工學市場內有長輩跌倒需要協助，兩人隨即前往現場查看。熱心民眾向警方表示，稍早一名婆婆在市場內突然「軟腳」跌坐在地，攤商見狀原想協助叫救護車，卻遭她婉拒，只好通知警方到場關心。經員警到場後了解，這名81歲的劉姓婦人雖然行動較為不便，仍抱持著「加減走動」的想法，拉著座椅推車，邊走邊休息，獨自前往距離住家約800公尺外的市場採買。未料在逛菜市場時，卻因體力不支一時腿軟跌坐在地，讓一旁攤商及民眾嚇了一跳。員警見婦人連行走都有些吃力，擔心其身體狀況及返家安全，在耐心勸說下，婦人總算接受眾人的好意，由警方護送返家。將她平安送回住處後，員警也聯繫家屬說明情況，提醒返家後多留意婦人身體狀況，家屬對警方及熱心民眾的即時協助也表達感謝。警方提醒，長者外出時應量力而為，通過路口切勿因擔心影響車流而匆忙通行，確保自身安全最為重要，外出時也可穿著亮色衣物或配戴反光配件，提高用路辨識度。另呼籲，若在街頭遇到需要幫助的民眾，請不吝多加關懷，通報警方到場提供最即時的協助。