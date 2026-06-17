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一支由韓國地方政府拍攝的創意宣傳影片，最近在全球社群媒體上瘋狂擴散！韓國蔚山廣域市南區政府推出一支主題為「搭雲霄飛車開Zoom會議，同事會發現嗎？」的爆笑短片，意外席捲全網，截至目前各大平台累計觀看次數已突破3000萬次，不僅在韓國引發熱烈討論，就連日本、美國等海外網友也被圈粉，紛紛留言說要親自去體驗。影片拍攝地點是蔚山長生浦鯨魚文化特區的人氣遊樂設施「鯨魚卡丁車（Whales Cart）」。影片中，一名公務員利用綠幕技術，將背景偽裝成居家辦公的模樣，看起來就像一個乖乖在家開視訊會議的遠端工作者。然而現實中，他其實正坐在高速滑行的卡丁車上，在軌道上不斷急速俯衝、急轉彎、瘋狂加速——而視訊畫面中的其他「與會者」則全程面不改色，裝作完全沒有察覺異狀，強烈的反差效果讓人看了忍不住噴飯。影片發布在南區政府官方Instagram及YouTube頻道「鯨魚廣播局」後，數據表現相當驚人。Instagram上的觀看次數超過568萬次，相當於官方帳號3萬3000名粉絲的172倍；YouTube也累積超過107萬次觀看，約為頻道訂閱人數的46倍。更厲害的是，大批日本、美國海外網友也主動跑去官方頻道留言，讓這支原本只是地方政府的觀光宣傳片，意外躍升為國際話題。負責策劃這支影片的南區政府公務員南榮植表示，自己從事宣傳工作已整整6年，「一路堅持不放棄、持續嘗試各種創意內容，才有今天的成果。」他也透露，未來希望這個頻道不只是宣傳工具，更能成為具有正面影響力的媒體，向全世界介紹蔚山的魅力。分析人士指出，這支影片之所以能成功出圈，關鍵在於精準抓住了現代上班族對遠端會議的高度共鳴，將枯燥的視訊開會場景與刺激的遊樂設施體驗巧妙結合，幽默又有創意，讓觀眾在大笑之餘，也不知不覺記住了蔚山這個觀光景點。