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女方反控李維用奶油刀撬門是恐怖情人

兒子狠酸親爹

澳洲一名住在黃金海岸的建築工父親，深夜目擊自己38歲的同齡伴侶與自己19歲的親生兒子同床共枕，氣憤地拍下影片並分享在社群網路上公審，讓這起家庭情感糾紛瞬間成為澳洲網友熱門討論話題。綜合外媒報導，澳洲黃金海岸當地時間6月1日凌晨4點左右，李維（Levi Hilton）闖入女友潔西卡（Jessica Te Huia）的臥室，赫然發現潔西卡與自己19歲的兒子洛倫佐（Lorenzo Hilton）同床共枕。李維情緒激動地掀開床單、拿出手機錄影質問，隨後將這段指控兩人偷情的影片上傳網路，高喊自己遭到至親雙重背叛。不過，潔西卡與洛倫佐強烈駁斥「偷吃」的指控。潔西卡澄清，她與李維早在兩個月前就已痛苦分手，結束了這段僅維持9個月的感情。她強調，自己與洛倫佐是在分手多時後、大約三週前才發展出戀情，根本不屬於出軌；而洛倫佐當時之所以留宿，是為了貼身保護她的安全。潔西卡表示，該棟房產公開紀錄上完全登記在她一人名下，但李維卻在當晚非法闖入她家，甚至拿著一把奶油刀強行撬開臥室房門。令人震驚的是，李維事後向媒體坦承自己確實用刀具破門，且他目前正受到一項由潔西卡聲請、仍在法院審理中的現行保護令限制。儘管如此，李維仍堅稱自己當時也居住在該處，所以不算非法闖入。眼見網路輿論延燒，19歲的洛倫佐打破沉默力挺潔西卡。他無奈指出，自己從小到大「一次又一次」目睹父親陷入動盪且不健康的感情關係，直言父親「總是自私地把自己的利益放在第一位」。潔西卡也對小男友的擔當讚譽有加，痛批網路上流傳的「抓姦」影片完全是惡意扭曲事實，並直言洛倫佐在關鍵時刻始終挺身守護她，「比他父親更像個男人」。儘管這段相差19歲且身分特殊的「忘年戀」，至今仍面臨社群網路排山倒海的抨擊與議論，但潔西卡與洛倫佐依然堅定支持彼此。他們強調，這段關係是在經歷一場混亂的家庭破碎後建立起來的真摯情感，絕對不會因為外界的眼光而動搖。