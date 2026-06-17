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韓劇《鐵拳教育》本月初在Netflix正式上線後，迅速登上熱播排行榜第一名，其中飾演男主角的金武烈人氣更是瞬間衝上高峰，在劇中小眼睛、有些寡言、打人不手軟的個性獲得許多粉絲，但其實金武烈私下是一個話超級多的人，有網友翻出他在《Crazy Tour》綜藝片段，只見他開車時嘰哩呱啦講不停，讓一旁的Rain直接受不了求他閉嘴。韓國綜藝《Crazy Tour》於年初開播，Rain（鄭智薰）、金武烈、旅行創作者Pani Bottle、李昇勳（WINNER）共同出演，節目中大家一起前往澳洲，以各種「瘋狂體驗」為主軸，在當地創造許多瘋狂體驗。節目第五集中，一行人開著車到下一個目標地點時，路途中金武烈開始跟車上所有人聊起「袋鼠」話題，討論起了為什麼袋鼠可以用兩隻腳站著，「尾巴要支撐身體才能站得更舒服，我剛剛想了一下……」等等，瘋狂輸出自己一路上對袋鼠的觀察。不過這個觀察發表大會，並不是只進行一下下，而是路途上瘋狂說不停，讓Rain直接受不了，「停！停！停！你到底要說到什麼時候啊！你真的要把人逼瘋嗎？我真的找不到回應你的方式」，接著轉頭問了後座的人「有沒有人要跟我換位子？」沒想到換了下一位Pani Bottle坐進副駕後，金武烈依舊能夠瘋狂輸出袋鼠話題，讓Pani Bottle也超無奈轉頭說：「原來是這種感覺啊！」片段曝光後瞬間笑瘋許多網友，「怪不得Rain在節目中說金武烈私下話有夠多」、「可以想像Rain在墨鏡底下翻了多少次白眼」、「大叔逼瘋大叔。」