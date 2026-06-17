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▲市長黃偉哲與平澤市長向民眾展示鳳梨機器削皮秀。（圖／南市府提供）

▲台南市長黃偉哲邀韓國民眾品嘗台南鳳梨，試吃民眾驚呼非常好吃。（圖／南市府提供）

農業部近日於社群媒體分享首批臺灣芒果成功進軍韓國市場的消息，引發各界關注。台南市政府農業局表示，作為全國最大芒果產區，市長黃偉哲上任後積極推動農產品國際行銷，其中韓國市場更是近年重點布局目標，透過展覽行銷、電商直播、百貨通路推廣及城市交流等多元策略，逐步建立臺南農產品在韓國市場的品牌知名度與銷售通路。農業局指出，自113年起，黃偉哲即率領市府團隊積極拓展韓國市場，除赴韓洽談大型超市及通路合作外，也成功媒合韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live辦理臺南芒果直播活動，創下超過26萬人次觀看紀錄，並帶動10公噸芒果快速完售，成功提升臺南芒果在韓國市場的能見度。114年，市府持續參與首爾國際食品展，吸引眾多國際買主洽談合作，創造1.8億元商機；同年並於韓國首爾樂天百貨舉辦「Tainan Flavor 臺南好果味」推廣活動，透過展售及試吃體驗推廣臺南優質水果。此外，也結合江南國際馬拉松等大型活動辦理農特產品推廣，讓更多韓國民眾認識臺南農業與城市特色。今（115）年，黃偉哲持續深化韓國市場布局，除前往平澤市辦理鳳梨及農產推廣活動外，今年6月再度率領臺南優質農產業者參加首爾國際食品展，展出芒果、鳳梨及各式加工產品，現場接單及後續商機突破新臺幣2億元。隨後更於首爾地鐵商圈舉辦臺南農特產品快閃展售會，透過產品試吃、互動體驗及社群行銷，成功吸引大批韓國民眾參與。農業局表示，黃偉哲率團隊透過長期市場經營、品牌建立與通路開拓，逐步累積成果，讓臺南芒果及各項優質農產品成功進入韓國消費市場。農業局指出，未來將持續配合中央拓展國際市場政策，深化韓國及其他海外市場布局，協助農民開拓更多商機，提升農產品附加價值，讓世界看見臺南農業的優質實力。