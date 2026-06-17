我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在北高二地警方鍥而不捨密切合作下，終於在台北市的網咖包廂中，找到逃家的小豪。（圖／高市警局少年警察隊提供）

高雄一名失蹤少年小豪(化名)，日前向家人表示欲前往台北地區參加電競比賽，到了約定時日卻未返回住處，隨後失聯，家人驚覺有異，擔心小豪在外發生意外或涉足不良場所，立即向警方報案。高市警局少年警察隊成立專案小組展開協尋，在透過科技偵查與現地處所外觀特徵比對，並在台北市中正第二分局的協助下，在一處網咖包廂內尋獲小豪。專案小組查訪社工、學校及「小豪」平日玩伴探詢其生活模式、興趣及可能去向，並深入分析「小豪」交友情形及平日喜好處所，同時也過濾小豪失蹤時的穿著、隨身配件及其他特徵，研判小豪流連於台北市的機率較大。專案小組隨即運用科技偵查掌握小豪可能前往地區及處所，即通報台北市警方跨區協助，前往青少年可能聚集熱區巡查。在北高二地警方鍥而不捨密切合作下，終於在台北市的網咖包廂中，找到逃家的小豪。高市警回想這次順利達成任務其功不可沒的是台北市接受協助通報的派出所同仁，原本將於下班後可以休息，惟本於警察初衷，仍接下尋人任務，於4小時內積極與高市警少年隊聯繫，又憑著轄區查訪的工作經驗，兩單位相配合討論交流，而找出民眾(家人)憂心心頭肉「小豪」。高市警局少年警察隊隊長陳仁正呼籲表示，青少年正值探索世界的關鍵時期，充滿好奇心與活力，熱衷參與各類競賽與活動是值得鼓勵的正向人格發展。然而網路世界無遠弗屆真假難辨，青少年在外出活動或透過網路交友時，務必保持警覺，並隨時與家人保持聯絡，報備行程以確保自身安全。