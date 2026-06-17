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阿根廷今（17）日靠世界球王梅西（Lionel Messi）上演獨進3球帽子戲法，3：0擊敗非洲強權阿爾及利亞，賽前阿根廷球員全體從通道緩步走到場上的畫面，也在賽後引發熱議，短短數秒片段吸引超過1.7萬人按讚，不少球迷笑說很像黑幫出動，「梅西根本是老大」、「每個都刺龍刺鳳」、「感覺南美8+9氣勢更強」阿根廷作為上屆卡達世足奪冠強權，本屆帶著極高氣勢向衛冕之路邁進，首戰面對阿爾及利亞賽前，由梅西領軍、後方球員跟著從通道集體走到球場上，展現出的強大氣勢，在賽後成為熱議焦點。實際上，這並非是阿根廷球員剛好一起走向球場，而是現代足球比賽中極為重要的官方儀式與傳統，每場正式的足球比賽開打前，雙方球員都會集體走出球員通道（Player Tunnel）。作為標準流程的一部分，通常伴隨著幾個極具儀式感的環節，包含牽著「球童」入場、播放賽事主題曲或國歌，以及兩隊列隊、握手與拍照。由於球員當時已經進入比賽狀態，自然神情相對嚴肅，加上一哥梅西自帶霸氣、燈光鋪陳下，產生的強大氣勢在賽後成為球迷討論焦點。「他們為何可以從上一屆到這一屆走路的氣勢完全沒變過」、「怎麼覺得梅西走路也在盤球」、「梅西看起來是老大,後面是他的小弟」除了阿根廷球員出場畫面受到關注，球場外球迷情緒也相當激動，賽前紐約時代廣場外，就有群聚阿爾及利亞與阿根廷球迷大打出手，現場一度陷入混亂，直到警察介入才終止。