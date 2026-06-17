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馬斯特是對中鷹派！張育萌：怎可能給鄭麗文好臉色

鄭麗文「靠這招」企圖闖關 會面慘遭取消

又是「基於默契」不透露！張育萌批：鄭麗文跟黃國昌學來的

國民黨主席鄭麗文訪美團已於16日清晨返台，這趟行程不僅未能會晤美國總統川普，再加上國務院僅安排「科室級」（Desk Officer）官員降格接待，更傳出以「欺瞞手段」爭取見面，惹得美方不滿，引發政壇熱議。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，鄭麗文此次訪美「史上規格最低」，跟民眾黨主席黃國昌一樣厚顏無恥，完美展現「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」。張育萌指出，鄭麗文返台後召開記者會說明訪美成果，卻以「除了沒有跟張凌赫合照的機會，其他都非常順利」形容行程，讓他直呼：「史上規格最低，還敢臉嬉皮笑臉！」不過，張育萌也諷刺表示，自己「破例給鄭麗文掌聲」，原因是她確實見到了美國眾議院外交事務委員會主席布萊恩．馬斯特（Brian Mast），不過對方是為了親口表達不滿，才選擇與鄭會面。張育萌進一步說明，馬斯特長期被視為美國國會對中強硬派，今年初曾在聽證會以「贏得與中國的AI軍備競賽」為題發表談話，強調AI競爭將直接影響美中軍事優勢。此外，馬斯特今年2月也曾與跨黨派議員共同要求美國政府強化對中國科技限制，包含限制中國取得先進半導體設備。張育萌續指，馬斯特近期更警告美國企業，不要為了市場，把先進技術送到中國，否則美國會在戰略競爭淪為輸家。他也因此質疑，鄭麗文主張兩岸和平、強調降低對抗，與馬斯特的立場存在明顯差異，「我就問，鄭麗文跟這樣的國會議員見面，怎麼可能會有好臉色看？」張育萌引用《自由時報》報導指出，鄭麗文訪團疑似透過美國遊說公司安排國會幕僚導覽，但在初步聯繫時並未說明團員包含鄭麗文，直到對方同意後才得知，導致「眾議院中共問題特設委員會」取消原定會面。張育萌整理此次行程指出，鄭麗文不僅未能進入白宮，也未能與美國國安會官員會面，國務院部分則僅安排科室層級官員接觸，「那也不過是做做筆記而已」。他並提到，媒體引述美方人士說法，認為鄭麗文「企圖用欺瞞的手段來獲取會面機會」，讓此次訪美蒙上陰影。對於外界質疑，鄭麗文日前回應，《自由時報》的相關報導「通通都是假的」，並強調基於台美交流默契，無法公開透露會談細節。張育萌則反酸：「沒錯，都是假的，原來都是我們眼睛業障重。」更質疑鄭麗文的說法，與民眾黨主席黃國昌先前訪美後的回應模式相似，這招根本是跟黃國昌學的啊！張育萌提到，黃國昌今年初也曾訪美談軍購議題，但返台後因「基於美方默契」不願透露內容，整場記者會支支吾吾，這讓他重話批評，藍白黨主席怎麼都一個樣，有夠厚顏無恥。張育萌更吐槽，鄭麗文此次訪美「最大的外交突破」，恐怕只是安排參觀紐約皇后植物園，以及參訪甘迺迪圖書館時獲准進入平時不開放的7樓區域，他並諷刺稱「完美展現只要我不尷尬，尷尬的就是別人。」