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吳世勳強烈反駁違法

最快今年底宣判結果

首爾中央地方法院今（17）日，針對現任首爾市長吳世勳涉嫌違反《政治資金法》一案召開結案辯論庭。特別檢察官建請法官判處吳世勳1年6個月有期徒刑、沒收3300萬韓元，並指出「吳市長損害了法律秩序與國民信任」，請求法院予以嚴懲。根據韓媒《中央日報》報導，吳世勳被特檢指控涉嫌在2021年首爾市長補選前夕，先後10次從「政治掮客」明泰均處取得民調結果，並讓金姓商人代為支付3300萬韓元的費用。特檢組指出吳世勳與前副市長姜哲遠共謀，讓支持者金姓商人代付3300萬韓元的民調費用，從而違反了《政治資金法》，姜哲遠和金姓商人也被檢方求處1年有期徒刑。特檢組更批評吳世勳在調查過程中否認犯案試圖卸責。對此，吳世勳則是全盤否認指控，聲稱從未拜託明泰均進行民調，也從未指示代付民調費用。吳世勳在最後陳述中表示，「這是由共同民主黨發起、為了共同民主黨服務、屬於共同民主黨的特檢所發起的不道德起訴」。他隨後更當庭質問特檢組，「你們問心無愧嗎？」吳世勳的辯護律師主張，「這起事件實質上是明泰均的詐騙與恐嚇劇。明泰均的所有主張都遭到了特定政治勢力的污染，不可信。明泰均對於宣稱受到吳市長委託的民調次數，其說法也反反覆覆」。若吳世勳在此案中被判處100萬韓元以上的罰金刑確定，將會失去市長職位。根據韓國《政治資金法》規定，因非法收受政治資金而被判處100萬韓元以上罰金刑的人，將不得出任公職；若已在職，則必須離職。法院預計將於7月22日進行一審宣判。無論一審結果如何，若案件一路上訴到最終審，預計最快將在今年底至明年初會宣判最後結果。