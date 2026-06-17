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國民黨主席鄭麗文結束訪美行程後，今（17）日召開中常會報告訪美成果，在談話結尾時她透露，稍早主席台前為何有熱烈討論，因為參加海峽論壇的本黨同志，不斷傳回跟中國藝人張凌赫的合照，讓訪美代表團暴動，她更數度拍桌表示「這還是我努力爭取來的」，但都沒有跟他合照的機會。國民黨立委陳玉珍日前參加海峽論壇，向中國藝人張凌赫發出邀請，誠摯歡迎他到金門來，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力。期待透過名人效應，進一步提升金門能見度，讓更多人認識金門、走進金門，共同帶動觀光發展與地方經濟；而她也同步曬出和張凌赫的合照。鄭麗文今則說，剛剛為什麼主席台這邊為何有熱烈的討論，因為他們到洛杉磯第一天，這是本黨訪美團隊唯一暴動的原因，因為本黨有很多同志參加海峽論壇，不斷傳回來跟張凌赫的合照，所以訪美代表團就爆動了，覺得怎麼可以在這個關鍵的時刻打擊士氣。「這還是我努力爭取來的」，鄭麗文說，本團都沒有跟張凌赫合照的機會，除此之外都很順利圓滿，所以看到回來的團員，都用射刀子的眼神看著這次去參加海峽論壇的幹部跟朋友，這次訪問非常圓滿順利，感謝各位。