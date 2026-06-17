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為持續提供更完善的數位金融服務體驗，一卡通公司宣布旗下電子支付服務「iPASS MONEY」APP推出多項功能升級，涵蓋首頁介面改版、跨界生活服務整合、支付功能擴充及用戶體驗優化等面向，透過更直覺、更便利的操作設計，打造全方位數位生活平台，展現電子支付業者持續創新、深化普惠金融服務的積極作為。此次改版首先針對APP首頁進行全面優化，重新調整服務入口配置，將原有功能整合為更符合使用習慣的介面，新增更多生活服務項目，讓用戶能更快速找到所需功能，無論是轉帳、繳費、乘車、支付或生活消費服務，都能透過單一APP輕鬆完成，進一步提升使用便利性與整體體驗。因應民眾日常移動需求，一卡通公司也攜手yoxi計程車叫車平台展開跨界合作，於iPASS MONEY APP首頁新增yoxi服務入口，用戶可透過首頁一鍵連結開啟yoxi APP完成叫車服務。歡慶yoxi入住iPASS MONEY APP，雙方攜手推出專屬優惠活動。自6月17日起至10月31日活動期間，民眾搭乘yoxi並綁定使用iPASS MONEY付款任一筆，即可獲得$200搭車大禮包，當月累積扣款金額每滿 100 元再加贈一卡通綠點 20 點，每人每月回饋上限 200 點，無總回饋量上限。另首次加入yoxi的新用戶，輸入推薦碼「iPM」完成註冊，還可獲得iPASS MONEY專屬乘車優惠。（活動詳見一卡通官網）除了拓展生活服務場景外，iPASS MONEY也同步升級商家查找功能，新增支援LBS定位服務的新地圖模式，用戶可透過即時定位快速搜尋鄰近TWQR支付商家，提升使用便利性。在生活繳費服務方面，iPASS MONEY也特別優化TWQR掃碼繳納信用卡費介面，增列顯示合作銀行選項，引導民眾掃碼繳納信用卡費，便利民眾多元且便利的繳費選擇，進一步提升電子支付服務的實用性。此外，一卡通更攜手聯邦銀行加惠信用卡用戶。 針對高頻使用的轉帳服務，一卡通公司也新增好友轉帳搜尋及暱稱修改功能，用戶可更快速找到常用轉帳對象，並依個人需求設定辨識度更高的好友名稱，讓轉帳操作更直覺、更有效率。此外，iPASS MONEY持續深化零售支付場景應用，於7-ELEVEN導入會員綁定、發票手機載具及QR付款碼三碼合一服務。自6/24起，消費者完成會員綁定後，於7-ELEVEN結帳時僅需出示單一付款QR碼或條碼，即可同步完成OPENPOINT集點、儲存雲端發票及付款交易。歡慶iPASS MONEY服務升級，一卡通也特別於6/25-7/1期間推出輸入指定優惠券代碼即可領取7-ELEVEN 50元優惠券活動，限時不限量。