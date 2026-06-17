我是廣告 請繼續往下閱讀

川普親致電喊停

以色列空軍司令蒂施勒（Omer Tischler）本週二在給士兵的一封信中證實，以色列空軍8日一項計劃對伊朗發動的大規模空襲行動，在最後一刻被臨時取消。根據《以色列時報》報導，蒂施勒在信中指出，6月8日下午，「整個空軍都已準備就緒，準備起飛進行一次針對伊朗的廣泛空襲任務」，該任務原本將包含對「伊朗心臟地帶數百個目標」的攻擊。但是，「就在我們於中隊進行簡報時，也就是距離戰機起飛僅剩一小時之際，這次襲擊被叫停了」。報導指出，這次空襲在美國總統川普（Donald Trump）指示以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不要擴大與伊朗的衝突，以便華盛頓能夠推動一項結束戰爭的協議後，納坦雅胡決定取消。川普警告納坦雅胡，如果以色列擴大戰事，可能會發現自己在這場戰鬥中陷入孤立無援的境地。在上週的戰鬥過程中，川普與納坦雅胡多次通話，川普敦促結束這場衝突，而納坦雅胡則為以色列的空襲行動進行辯護。根據美國與伊朗達成的協議，其中還包括承諾結束以色列在黎巴嫩的敵對行動。儘管如此，以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突雖有緩和，但並未完全停止。