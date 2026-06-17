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職業籃球賽事驚爆賽務爭議！臺北富邦勇士籃球隊今（17）日發布正式聲明，針對桃園璞園領航猿於總冠軍系列賽期間，針對外籍球員「米爾納」的登錄程序提出嚴正抗議。勇士球團直指聯盟核准程序違反賽務規章，恐將嚴重影響總冠軍賽競爭公平性，並動搖聯盟賽務制度的公信力。本案爭議點在於賽務章程《35.2》條款，該條文明確規範：「未於比賽日登錄截止時間前48小時提出申請調整註冊之球員，不得於該場比賽登錄」。然而，領航猿球團於6月16日總冠軍賽G6（F06）賽前10分鐘，才向聯盟申請註銷球員葛拉漢、並註冊新洋將米爾納。勇士球團指出，聯盟事後解釋，葛拉漢雖已註銷，但因F06名單係依據賽前48小時的註冊名單確認，故仍具出賽資格；另一方面，米爾納則被認定已完成註冊程序，得於48小時後取得G7（F07）出賽資格。針對聯盟解釋，勇士球團表達強烈不滿，並提出三大違規疑慮：📍違反48小時規定： 質疑聯盟規避賽務章程《35.2》條文中針對註冊調整的時效限制。📍外籍球員人數違規： 若米爾納申請有效，認定在該48小時轉換期內，領航猿陣中實質擁有4名外籍球員，已違反「外籍球員限三名」之規定。📍登錄與註冊邏輯矛盾： 質疑聯盟一方面認定葛拉漢已註銷卻仍能出賽，另一方面卻讓同時完成程序的米爾納取得下一場出賽資格，賽務標準明顯前後不一。勇士球團在聲明中沉重指出，若此案成為先例，未來各球隊皆可於賽事進行期間進行異動，「前一場維持原球員出賽，下一場新球員立即上陣」，將使規章規定的48小時緩衝期與防堵漏洞的立意蕩然無存，勢必造成賽制標準的嚴重混亂。最後，富邦勇士鄭重呼籲聯盟，應依據賽務規章採取一致且明確的審查標準。球團強調，維護競賽公平性是職籃發展的基石，絕不能因個案處理不當，而因小失大，導致整體聯賽制度公信力受損，影響所有參賽球隊的權益及聯盟的長期發展。截至發稿為止，聯盟尚未針對此聲明作出進一步回應。