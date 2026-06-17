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▲2026泰國入境大洗牌！免簽剩30天、沒現金遣返（圖／美聯社／達志影像）

暑假旺季即將到來，泰國是台灣人出遊的熱門首選，但2026年泰國入境規定已大幅更新，若沒有事先做功課，輕則通關被刁難，重則直接被遣返回台。以下幫你整理最關鍵的幾大新制，出發前對照一遍，通關零煩惱。首先最重要的一點，台灣旅客過去享有的60天免簽優惠已正式走入歷史。2026年5月19日泰國內閣通過決議，恢復為30天免簽入境，超過期限將面臨罰款與日後入境限制。若想多待幾天，可在免簽到期前親自前往泰國當地移民局辦理延簽，費用1,900泰銖，審核通過後可再延長30天，最長總停留60天，但切勿超期停留。舊有紙本入境卡TM6已正式廢止，取而代之的是全數位化申報流程。旅客須在出發前72小時，線上填寫泰國數位入境卡（TDAC），取得通關QR Code，入境時出示給海關掃描即可，全程免費。泰國官方目前也同步推出全新App「THIM」，目前為試行版，預計今年8月正式上線。THIM操作最快只需3分鐘，且支援團體旅遊，可同時替最多10位同行夥伴集體申報，大幅縮短通關排隊時間。未來更規劃整合數位身分驗證與健康申報等功能，掃QR Code即可自動通關。這是最多台灣旅客不知道的一條規定，也是最容易踩雷的地方。依泰國移民法規定，個人入境須備妥至少2萬泰銖現金（或等值外幣），攜家帶眷則需備妥4萬泰銖，海關有權隨機抽查。特別注意，刷卡或電子支付完全不被接受，一定要是實體現金。一旦被抽查時現金不足，海關有權直接拒絕入境並遣返，絕非危言聳聽。建議攜帶小額泰銖加上台幣現鈔，總額超過規定門檻即可。換匯方面，機場入境大廳附近的換錢櫃台匯率較差，建議走到機場B1快線層的匯兌所（如SuperRich、Happy Rich）再換，匯率比台灣銀行划算許多。行動電源的攜帶規定也是許多旅客忽略的重點。行動電源嚴禁放入托運行李，只能放隨身手提行李上機。容量規定如下：100Wh以下可自由攜帶；100Wh至160Wh須事先獲得航空公司批准；超過160Wh則完全禁止登機。此外，沒有容量標示或規格不明的行動電源一律不得攜帶，每名旅客最多只能帶2個。飛行途中也禁止用行動電源替手機充電，行動電源應放在前方座位下方或隨身包包內，不可置於上方行李架。電子煙與加熱菸是最多台灣旅客踩雷的違禁品。泰國不僅禁止入境攜帶，在街頭持有或吸食同樣違法，最高可判5年監禁，近年已有多名外籍旅客遭逮捕。若有服用安眠藥或抗焦慮藥等管制藥物，務必備妥醫師處方與證明文件。最後一點也要注意，2026年6月20日起，泰國國際出境旅客服務費從730泰銖調漲至1,120泰銖，適用範圍涵蓋曼谷素萬那普機場、廊曼機場、普吉、清邁、合艾及清萊等主要國際機場。費用通常已含在機票票價內，但購票時會感受到價格調整。出發前建議再次確認外交部領事事務局或泰國官方最新公告，以免臨時卡關，掃興而歸。