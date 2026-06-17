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為減輕企業申報負擔，順應歐盟永續綜合套案放緩與簡化趨勢，環境部與金管會展開跨部會協商。針對坊間出現氾濫、收費高昂的ESG獎項及顧問服務，環境部預計115年底前訂定「反漂綠指引」，引導企業落實真實減碳。環境部提到，有鑑於部分事業不當引用永續獎項，誇大局部績效，引發「漂綠」疑慮，環境部表示，將參考歐美最新趨勢，包括禁止未經驗證的標章、要求揭露評比利益關聯，聲明需要具備證據等。環境部說，會訂定「企業使用永續獎項與永續標章之反漂綠指引」，引導台灣從鼓勵揭露，轉向「管制宣稱」，防範誤導消費者及投資人。環境部提到，指引核心在規範事業於廣告、報告書或商品銷售中的「使用行為」，必須符合。也需要符合真實有效、範圍相稱、禁止模糊三大原則。同時評鑑單位也應遵循完整揭露評選基準、揭露與事業間利益關係、考量重大負面違規事件並善盡調查責任等原則。