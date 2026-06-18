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半導體成長率上修至22.6% 台積電仍是領先者

先進封裝毛利優於傳統封裝 日月光、力成列首選

重電、金融、散裝航運等傳產 題材可期

群益投顧昨舉辦第三季投資展望說明會，「2026年第三季投資展望說明會」，預估2026年下半年台股指數區間 43000-53000點，但多頭行情焦點不是指數，而是「AI發展」以及「資金流向」，並分析電子產業與傳統產業的個股表現。群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。台股從台積電領軍成整體產業鏈「護國群山」效應，並分析各產業投資焦點。在「電子產業」，由於AI需求優於預期，群益上修2026年半導體成長率22.6%；今年全球半導體營收突破1兆美元將提前達標，預期2030年可望超過1.5兆美元。群益表示，台積電仍是成長動能最高的先進製程絕對領先者，持續看好。隨先進封裝營收占比攀升，先進封裝平均單價（ASP）高於傳統封裝，帶動專業封測廠（OSAT）毛利率擴張，傳統封裝的毛利約15-20%，但先進封裝毛利拉升至25-30%以上，不過先進封裝設備昂貴且認證期長，資本支出門檻高，大廠具優勢，小廠難以跨越，投資首選以龍頭廠日月光、力成為主。另，散熱部分，群益看好公司仍為台達電、奇鋐等；而PCB族群也隨AI伺服器的迭代與ASIC AI 晶片的成長與光通訊的發展而受惠，看好台光電、健鼎。台積電在美建廠，其中生產設備（EUV、量測、製程設備）的成本占比約75%，其餘25%包含廠房建築（無塵室）、廠務設施（特化、純水）及土地。相關設備廠務公司看好致茂、鴻勁、閎康、旺矽、昇陽半導體、亞翔、漢唐、聖暉*等。傳統產業部分，群益指出，應對台灣電力缺電瓶頸，重電產業持續受惠，重點股包含華城、士電、中興電。而隨著全球AI與HPC需求帶動晶圓廠先進製程與先進封裝產能的積極擴張，疊加台積電堅定的「供應鏈在地化」政策，為台灣半導體特用化學產業挹注長期的結構性成長動能，包含新應材、台特化、達興材料。此外，股市暢旺，金融獲利穩定，營建具備殖利率題材。群益看好，富邦金、國泰金、中信金、華固、長虹、遠雄。另一方面，新船訂單增速維持低檔、環保法規趨嚴及船齡老化將增加拆船意願，散裝運力供給持續受限，而季節性需求有望於2H26回溫，正向看待裕民、新興、中航。