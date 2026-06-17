我是廣告 請繼續往下閱讀

6月迎財神爺眷顧！4 大生肖正財、偏財運勢一次看

▲威力彩近期邁入30期連槓，明（18）日頭獎累積金額預估上看 10.5 億元，天價的頭獎也預期彩券行的買氣與人潮跟著持續升溫。（圖／記者潘毅攝）

▲6月迎財神爺眷顧！4 大生肖正財、偏財運勢一次看。（圖／AI生成，記者潘毅監製）

威力彩近期邁入30期連槓，明（18）日頭獎累積金額預估上看 10.5 億元，天文數字的頭獎也預期彩券行的買氣與人潮跟著持續升溫。這股搶買熱潮的氛圍下，《搜狐網》命理專欄特別點名了 6 月份端午節有 4 大生肖受到財神爺眷顧「偏財運極旺」，非常有機會爽中大獎，實現財富自由！生肖羊在正財方面，事業運勢走強，業績顯著提升，有極大機會獲得加薪，一掃過往收益停滯的陰霾；偏財部分，有望抽中大獎，投資紅利易有收穫。且可望獲得「隱形橫財」，如人脈帶來的資金或副業收益爆棚。生肖虎近期在職場貴人帶來資源與機遇，在新項目推進上獲前輩或客戶協助，使收入穩步攀升；偏財運方面，賽事福利與小額投資易獲利，且過往投入的努力，將在此階段轉化為可見的實質財務成果。６月份生肖龍進入全年較旺的財運周期。主業推進順利，職務紅利、團隊分紅與績效獎金將陸續到位；偏財運方面，屬龍具爆發性！可望爆冷門中獎或獲得突發福利，呈現「無心求財，財自上門」的驚喜。正財運，肖蛇憑藉才華與細緻優勢帶動突破，創新思路與優化方案能順利轉化為實際收益，推升職場價值；偏財運部分，公益彩券、平台抽獎命中機率大幅提高，意外財運頻繁進帳，呈現「大錢不缺、小錢不斷」的格局。