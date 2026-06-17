威力彩近期邁入30期連槓，明（18）日頭獎累積金額預估上看 10.5 億元，天文數字的頭獎也預期彩券行的買氣與人潮跟著持續升溫。這股搶買熱潮的氛圍下，《搜狐網》命理專欄特別點名了 6 月份端午節有 4 大生肖受到財神爺眷顧「偏財運極旺」，非常有機會爽中大獎，實現財富自由！

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6月迎財神爺眷顧！4 大生肖正財、偏財運勢一次看

生肖羊：太歲六合，財庫大開

生肖羊在正財方面，事業運勢走強，業績顯著提升，有極大機會獲得加薪，一掃過往收益停滯的陰霾；偏財部分，有望抽中大獎，投資紅利易有收穫。且可望獲得「隱形橫財」，如人脈帶來的資金或副業收益爆棚。

生肖虎：三合貴人，好運加持

生肖虎近期在職場貴人帶來資源與機遇，在新項目推進上獲前輩或客戶協助，使收入穩步攀升；偏財運方面，賽事福利與小額投資易獲利，且過往投入的努力，將在此階段轉化為可見的實質財務成果。

▲威力彩近期邁入30期連槓，明（18）日頭獎累積金額預估上看 10.5 億元，天價的頭獎也預期彩券行的買氣與人潮跟著持續升溫。（圖／記者潘毅攝）
▲威力彩近期邁入30期連槓，明（18）日頭獎累積金額預估上看 10.5 億元，天價的頭獎也預期彩券行的買氣與人潮跟著持續升溫。（圖／記者潘毅攝）
生肖龍：吉星高照，旺氣相隨

６月份生肖龍進入全年較旺的財運周期。主業推進順利，職務紅利、團隊分紅與績效獎金將陸續到位；偏財運方面，屬龍具爆發性！可望爆冷門中獎或獲得突發福利，呈現「無心求財，財自上門」的驚喜。

生肖蛇：食神生財，精準出擊

正財運，肖蛇憑藉才華與細緻優勢帶動突破，創新思路與優化方案能順利轉化為實際收益，推升職場價值；偏財運部分，公益彩券、平台抽獎命中機率大幅提高，意外財運頻繁進帳，呈現「大錢不缺、小錢不斷」的格局。

▲6月迎財神爺眷顧！4 大生肖正財、偏財運勢一次看。（圖／AI生成，記者潘毅監製）
▲6月迎財神爺眷顧！4 大生肖正財、偏財運勢一次看。（圖／AI生成，記者潘毅監製）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...