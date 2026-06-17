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印尼一名49歲男子失蹤近三年，近日在西爪哇省蘇加武眉縣（Sukabumi regency）的薩拉克山（Mount Salak）森林中被發現。當時，一群當地村民在暴雨後前往檢查附近溪流時，意外看到男子坐在一塊長滿青苔的岩石上，神情顯得相當迷惘。男子現已順利獲救，但他這3年是如何度過的，目前仍是一個謎。綜合印尼媒體報導，救援人員表示，男子說話困難，身體狀況非常糟糕，骨瘦如柴，幾乎無法獨自走路，且看到其他人時顯得非常驚恐。男子最後被用擔架抬出山林，隨即被送往區公所，透過指紋和視網膜掃描進行身分識別。經確認，這名男子為49歲的阿伊（Ayi Solehudin），他的家人在近三年前就已通報他失蹤。家人解釋說阿伊患有心理健康問題，某天在走進薩拉克山的森林後就這樣人間蒸發。雖然這段期間曾有幾次民眾目擊傳聞，但每次在家人趕到之前，阿伊總是再度消失。目前尚不清楚阿伊在薩拉克山上待了多久，但從他糟糕的身體狀況來看，他可能已經獨自度過了一段漫長的時光，且幾乎沒有獲得什麼食物。阿伊的兄弟姊妹告訴記者，自從父母過世後，阿伊就開始出現精神方面的問題，並養成了獨自走入山林的習慣。