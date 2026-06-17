我是廣告 請繼續往下閱讀

在2026年北中美世界盃阿根廷對陣阿爾及利亞的小組賽中，球王梅西（Lionel Messi）上演「帽子戲法」率隊以3：0大勝，個人世界盃總進球數更追平傳奇克洛澤（Miroslav Klose）保持的16球紀錄。然而，梅西比賽中一次嚴重爭議犯規引發質疑，外界對於梅西當時未領到紅牌的執法標準而猛烈抨擊。前球員莫雷諾（Ale Moreno）痛批：「這就是100%的紅牌！」爭議發生在上半場，當時阿根廷以1:0領先。梅西在與阿爾及利亞後衛曼迪（Aissa Mandi）的爭搶中，鞋底直接踩踏在曼迪的小腿後側，動作幅度之大且危險，令場邊阿爾及利亞教練團震驚不已，社群媒體更是瞬間炸鍋。然而，主裁判馬齊尼亞克（Szymon Marciniak）僅判罰犯規，並未出示任何卡牌，VAR（影像輔助裁判）團隊亦未介入審查，讓各界質疑是否對超級巨星有「差別待遇」。前德甲裁判伊特里希（Patrick Ittrich）在接受《MagentaTV》訪問時直言不諱：「這犯規完全符合紅牌的三大準則——第一，他完全沒有踢球機會；第二，接觸點非常危險。雖然強度稍嫌不足，但以規則來看，這是該被罰下的危險動作。」前美職聯球星莫雷諾（Ale Moreno）在《ESPN FC》節目中則更為憤慨：「這就是100%的紅牌！這完全印證了外界長期以來的質疑——頂級球星確實享有不同標準的『優惠待遇』。當轉播畫面拍到FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）在梅西錯失進球時露出的遺憾笑容，更讓這種『保護巨星』的陰謀論不脛而走。」前曼城後衛歐諾哈（Nedum Onuoha）也補充表示：「VAR竟然認為這種危險動作沒事，這令人匪夷所思，裁判組顯然錯過了改變比賽結果的關鍵判決。」知名媒體人皮爾斯·摩根（Piers Morgan）認為背後存在偏袒，他強調梅西在該動作中存在明顯的傷人意圖，而非單純的爭搶球犯規。「他是有意踩在對手的小腿上，這是一個荒謬的動作，甚至可能導致對方骨折。」摩根極度憤慨地表示，這起事件證明了FIFA裁判體系內對梅西的「保駕護航」。「在這個世界上，沒有哪一位FIFA裁判敢給梅西紅牌。」他認為，梅西受到特殊保護已經成為一種「被常態化」的潛規則。摩根在言論中刻意提到克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo），暗示C羅在類似情況下總會受到更嚴格的審視，並稱這是「C羅必須面對的腐敗現實」。他對於大眾普遍認為這是「正常的球場意外」感到震驚與不解，並諷刺道：「我猜大家現在都認為梅西可以作弊，這已經變成一種常態了。」社群網路上，許多球迷對此感到憤怒，認為皮爾斯·摩根（Piers Morgan）所言非虛：「平時他（摩根）說的話我很少聽，但這次是對的」、「如果今天是其他球員做出這種動作，絕對會被紅牌罰下，這就是對球王的袒護。」甚至有媒體諷刺道：「梅西踩踏了對手，卻踩出了歷史紀錄，這是否會成為世界盃史上最諷刺的一幕？」面對各界排山倒海的抨擊，受害者曼迪卻展現了高度風度，賽後被問及此事，他僅淡淡表示：「他們擁有一個不會放過任何機會的球員，他可能是有史以來最偉大的球員。」