我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市甲仙區高128線改善後。（圖／道工處提供）

高雄市去（114）年遭丹娜絲颱風及0728豪雨侵襲後積極推動山區道路復建工程，工務局長楊欽富今（17）日表示，受強風豪雨影響山區多處道路災損，在中央與地方攜手努力下投入近1億元總經費已全數完成修復，並於汛期來臨前提前做好各項防護準備，守護民眾通行安全。楊欽富指出，極端降雨對高雄山區常造成嚴重衝擊，道路出現邊坡崩塌、路基流失等情形，導致交通一度中斷。道路養護工程處都在災害發生第一時間即動員人力機具搶通，災後更迅速盤點災情並爭取中央經費，全面啟動復建工程，目前所有修復工作均已順利完成。道工處表示，本次道路復建工程總經費近1億元，範圍涵蓋甲仙、六龜、內門、旗山、田寮等區民生觀光聯通要道，包含區道高38、40、41、90、128、130、131、133、146線、市道182號及百葉巷、樂群巷等，經工程團隊診斷個案路段致災成因，主要為大雨沖刷導致下邊坡滑動或上邊坡崩塌，於擋土牆基礎下設置多排基樁以強化地基結構與加固邊坡，並在道路修復後，一併完成護欄與路面改善。另就六龜區高133線及旗山區高41線等災害高風險路段特別引進邊坡預警監測系統，透過儀器感測、3D掃描、資料庫整合等技術，掌握邊坡狀態，適時採取必要措施，提升未來防災效能。此外，為因應汛期，道工處已巡檢清理在建工程工區水溝，確保排水暢通，避免淹水災情。面對全球氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，道工處強調，每一次的災害都是檢視防救災韌性的契機，以尊敬大自然、和諧共處的原則，在重建過程中精進邊坡防禦設計，從根本強化道路耐災體質，也為居民與遊客築起更具防護力的安心回家路。