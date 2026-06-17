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演員李立群聲稱，搜索台灣電視頻道没有世界盃足球賽，國台辦發言人陳斌華今（17）日表示，中央廣播電視總台與國際足聯已簽署轉播合約，獲得本屆世界盃在中國的獨家全媒體權利及媒體分授權利，「歡迎島內同胞使用大陸網絡、APP等觀看賽事直播，或者來中國看球觀賽」。陸委會對此表示，國內媒體業者已取得台灣轉播代理權，讓台灣球迷可以共襄盛舉，無須使用中國大陸網路、APP平台，怒嗆國台辦連世界盃轉播都要評論，閒事管太多。李立群近期拍片抱怨「台灣看不到世界盃」，瞬間登上中國熱搜。中國國台辦今日在例行記者會上回應時則趁機統戰喊話，歡迎台灣同胞使用中國網路、APP等觀看賽事直播，或來中國看球觀賽。對此，陸委會回應表示，有關本屆世界盃足球賽，國內媒體業者已取得台灣轉播代理權，並提供電視、MOD、串流平台等多元轉播方式，讓台灣球迷可以共襄盛舉，無須使用中國大陸網路、APP平台。國台辦連世界盃轉播都要評論，閒事管太多。