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登貝萊是誰？身價破億歐元的「金球獎超級球星」

去年他率領隊伍奪下歐冠，也風光擊敗西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal），並獲選2025年男子金球獎。

目前登貝萊的市場價值為1億歐元，是目前在法國籍球員身價排行榜中名列第五名的球星。

▲巴黎聖日耳曼前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）首度加冕金球獎，成為史上第六位獲獎的法國球員，身價達到破億歐元。（圖／路透／達志影像）

登貝萊超慘變「世界盃隱形人」！80分鐘踢出4個0

登貝萊上場整整80分鐘，竟然繳出了「0成功過人、0關鍵傳球、0進球、0助攻」的超慘數據

▲法國邊鋒登貝萊在世界盃小組賽首戰慘變「隱形人」，沒有任何進球、助攻，也沒有關鍵傳球以及成功過人，數據通通為0讓球迷傻眼。（圖／路透／達志影像）

登貝萊就像大考失常的學生！世界盃歷史被挖出

有球迷戲稱「登貝萊就像是要面對大考時會緊張失常的學生」

你不敢相信登貝萊的進球數依舊是「0球」

還在80分鐘被換下之後，替補他的隊友巴爾科拉（Bradley Barcola）只登場2分鐘就直接破網

▲法國隊前鋒登貝萊本屆是第三次參加世界盃，前兩屆都沒有踢進半球，在2026世界盃首場比賽更慘變隱形人，踢80分鐘被換下後，替補他的隊友不到2分鐘就破網得分，相當尷尬。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽小組賽持續進行中，I組的法國隊以3：1的比數擊退塞內加爾拿下比賽，隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）首場賽事梅開二度，其中還踢出一球0.03世界波射門震撼全世界球迷。然而尷尬的是，法國隊其實還有另外一位超級球星，就是今年拿下金球獎的登貝萊（Ousmane Dembélé），整場比賽先發踢了80分鐘，有4項數據都是0，隨著姆巴佩的優異表現對比，登貝萊讓球迷戲稱：「根本是世界盃隱形人。」登貝萊現年29歲，他目前效力於法甲豪門「巴黎聖日爾曼（PSG）」以及法國國家隊，主要場上踢中鋒以及邊鋒，登貝萊最出色的就是他的盤帶能力，左右腳皆能靈活控球與射門聞名，由於近期狀況良好，面對到2026年世界盃來臨，球迷都相當期待他跟姆巴佩能夠聯手，一起帶領法國過關斬將，結果沒想到登貝萊的「世界盃魔咒」又再次在小組賽第一場就上演。法國在第一場比賽對上塞內加爾時，雖然法國最終靠著姆巴佩精彩表現贏球，但登貝萊的表現也立刻被檢視，根據賽後統計，登貝萊全場只有1次射門而且沒有射正，傳球成功率也只有76%，還出現多達10次丟失球權。最讓球迷感到傻眼的是，，整場比賽他完全沒有幫助到團隊，也無法參與球隊的組織進攻，幾乎是處於隱形人的狀態，同時在最後也是第一位在80分鐘被替換的先發球員，以一個身價破億歐元、剛奪下金球獎的超級球星來說，表現確實是差強人意。，這一屆2026世界盃已經是登貝萊參與第三次，過去他在2018年隨隊奪冠、2022年隨隊搶進冠軍戰，但是出賽12場比賽中，，同時他也是第一位在世界盃中，觸球次數低於30次的金球獎得主。這回2026世界盃，登貝萊眼看前來雪恥，沒想到第一場比賽依舊沒有拿出真正實力發揮，，幫助法國2：0領先，讓法國球迷以及法國媒體都感到非常不可思議，球迷也只能期待登貝萊這次能打破自己在世界盃的魔咒，不要再慘當世界盃隱形人。