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台光電因股價達公布注意交易資訊標準，今（17）日公告5月自結獲利，單月營收156.19億元，稅前淨利42.11億元，歸屬母公司淨利32.49億元，年增199.3%，每股稅後純益9.07元。台光電近年受惠高階CCL規格升級，產品應用逐步往AI伺服器、資料中心及高速傳輸設備靠攏。大和資本也將台光電目標價由5234元調高至6022元，並將預估本益比由43倍上修至48倍。主因為台光電在高階銅箔基板市場具領先地位，除了受惠材料規格升級，也持續透過材料創新與產能擴張，強化在AI伺服器與高速網通市場的布局，因此維持買進評等。台光電今年仍計畫持續擴產，並以全產全銷為目標。台光電17日股價上漲1.56%，收5200元，成交量2274張。