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▲樂園人氣設施「5D鬼船」內有客製化AI互動體驗。（圖／義大遊樂世界提供）

▲亮點遊樂設施「5D魔幻空間」完美展現5G技術於體感應用創新成果。（圖／義大遊樂世界提供）

隨著5G通訊與生成式AI技術全球快速發展，沉浸式娛樂與智慧服務成為觀光產業轉型的重要趨勢。義大遊樂世界今（17）日舉辦「5G×AI智慧娛樂升級成果發表會」，宣布攜手富鴻網（FDS）、財團法人資訊工業策進會及多家國內知名網通科技夥伴，成功打造全台首座5G智慧樂園，展現智慧娛樂應用的新里程碑。義大開發總經理王香完表示，5G具備高傳輸、低延遲特性，生成式AI擁有豐富創造力與推理運算能力，因此公司團隊發想運用5G結合AI技術，導入樂園進行四大應用，包含娛樂設施「5D魔幻空間」沉浸式劇場、「5D鬼船—AI人鬼換臉」，以及智慧服務「多語系智慧客服」、「AI多國語系即時翻譯」，將娛樂與服務全面升級，進而吸引更多親子、年輕族群與國際旅客到訪，不僅開創台灣大型主題樂園邁向智慧應用先例，也為智慧觀光、科技娛樂注入新動能。現場最受矚目的應用之一，即是樂園人氣設施「5D鬼船」內的客製化AI互動體驗。運用資策會GAI技術，搭配5G 攝影機即時傳輸，遊客可以體驗超擬真的人鬼換臉特效，瞬間化身鬼船中的女鬼，創造獨特的驚嚇娛樂體驗。另一項亮點遊樂設施「5D魔幻空間」，巧妙運用立體空間的場域特性，以五面環景投影、震撼聲光、水霧、風機、香氛等多項特效設備，結合5G高速傳輸技術，創造視覺、聽覺、觸覺、嗅覺與動態皆無縫融合的5D體感沉浸式劇院，搭配希臘亞特蘭提斯的奇幻神話劇情，完美展現5G技術於體感應用創新成果。除了娛樂應用之外，義大遊樂世界與資策會研發團隊共同合作，利用AI大語言模型進行長達半年訓練，打造出專屬樂園的「多語系智慧客服」、「AI多國語系即時翻譯」系統，現場遊客可跟「多語系智慧客服」中的虛擬吉祥物黛安娜即時對話，快速獲得園區資訊、設施介紹及遊程建議等專業回覆；「AI多國語系即時翻譯」系統則可協助國際旅客跨越語言隔閡，與客服人員即時諮詢，提升客服效率與旅遊便利性，打造更友善的智慧觀光環境。