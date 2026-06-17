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▲ 今年龍舟賽事也安排多國駐臺使節及國際友人下水體驗龍舟競划，展現跨國文化交流與團隊合作精神。（圖／南市府提供）

▲ 典禮尾聲則由「即將成真火舞團」攜手曾登上英國達人秀舞台之表演者楊立微演出《百年時空運河》，以火舞藝術結合音樂節奏，呈現力與美交織的舞台魅力，為龍舟開幕之夜畫下完美句點。（圖／南市府提供）

「2026臺南市國際龍舟錦標賽」於6月17日至6月21日在台南運河安億橋至承天橋段正式登場，市長黃偉哲今（17）日晚間依循端午傳統禮俗舉辦祭江祈福儀式，祈求賽事風調雨順、平安順利，正式揭開為期5天龍舟競賽序幕。今年吸引163支隊伍、4057名隊職員與選手參賽，規模創下歷年新紀錄，更有10多國外籍朋友組隊参加，彷彿「聯合國」划進台南。黃偉哲表示，臺南市國際龍舟錦標賽為臺南重要的年度體育與節慶活動，在這週五端午連假前提前展開。這次除集結國內選手，更有來自烏克蘭、西班牙及墨西哥等國際隊伍齊聚共襄盛舉；此外，開幕典禮並由今年參與英國達人秀總決賽之火舞團隊為大家帶來精彩火舞表演。黃偉哲歡迎民眾把握連假期間前來吃吃喝喝、走走逛逛及為4000餘名選手加油打氣，在運河畔享受舒服、放鬆、應景的端午假期時光。體育局表示，今年共有163支隊伍、4,057名隊職員及選手報名參賽，創下歷年新高。此外，為慶祝運河通航百年，市府特別調整競賽制度，讓各隊至少可參與兩場賽事，並提高獎金額度，總獎金突破新臺幣150萬元。開幕典禮由黃偉哲主持祭江，依循傳統禮俗，祈求風調雨順、水域平安及賽事圓滿順利。此外也安排國際友人龍舟表演賽，邀請來自來自聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、吐瓦魯、帛琉、韓國、荷蘭、菲律賓、英國、俄羅斯等多國駐臺使節及國際友人下水體驗龍舟競划，展現跨國文化交流與團隊合作精神。典禮尾聲則由「即將成真火舞團」攜手曾登上英國達人秀舞台之表演者楊立微演出《百年時空運河》，以火舞藝術結合音樂節奏，呈現力與美交織的舞台魅力，為龍舟開幕之夜畫下完美句點。相關活動資訊請鎖定2026臺南市國際龍舟錦標賽官網。