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▲Jisoo（左）與哈蘭德（右）一起大跳〈FLOWER〉。（圖／翻攝自IG@coupangplay）

隨著世界盃賽事持續進行，效力於曼城的挪威前鋒Erling Haaland（哈蘭德）再度成為球迷關注焦點，除了球場上的表現外，社群平台最近卻瘋傳一段他與BLACKPINK成員Jisoo同框大跳〈FLOWER〉的影片，讓不少新球迷驚訝原來哈蘭德竟然是Jisoo的粉絲，直呼：「挪威的森林開花了！」哈蘭德近日跟Jisoo一起大跳〈FLOWER〉的畫面再度引發熱議，這段影片其實來自2023年韓國串流平台推出的特別企劃，當時哈蘭德受邀接受專訪，並與Jisoo展開夢幻聯動，除了互動聊天外，2人還一起挑戰Jisoo個人神曲〈FLOWER〉的招牌舞蹈，當時畫面曝光後便在全球社群引發熱議，如今再度被翻出，依舊讓許多網友直呼「神奇組合」、「看到現在還是覺得不可思議」。影片重新爆紅後，大批BLINK（粉絲名）湧入朝聖，有網友表示：「原來哈蘭德是Jisoo粉絲！」也有人笑說：「至今還是覺得這個同框超神奇。」不少人認為2人的氣質意外合拍，甚至開玩笑形容都是「四次元個性」。還有粉絲回憶當年影片剛公開時就曾引發討論，如今因為世界盃再度爆紅，才發現自己對哈蘭德最深刻的印象竟然是他與Jisoo同框時的可愛模樣。除了挑戰舞蹈外，當時哈蘭德還特別送上簽名球衣給Jisoo作為紀念，讓許多粉絲羨慕不已，由於足球天王與韓流女神的組合實在太過罕見，因此相關畫面至今仍不時被網友翻出討論，有粉絲更笑稱：「哈蘭德眼光真好」、「長得高視野就是不一樣」，各種趣味留言層出不窮。隨著影片再次掀起話題，網友也創造出不少新梗，其中最熱門的莫過於「挪威森林開花了」，由於哈蘭德來自挪威，而Jisoo的代表作品正是〈FLOWER〉，兩者結合後意外產生絕佳化學反應。