台北也有埃及展覽！2026國立歷史博物館與時藝多媒體共同推出《埃及木乃伊—永生傳說展》，今（18）日開幕展出，本文幫大家整理購票常見問題QA，如何取票分票？雙人票可以分開入場嗎？購票平台、門票價格、營業時間一次看。
史博館《埃及木乃伊—永生傳說》，精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）百餘件文物，推薦台灣首度展出的「真／偽嬰兒木乃伊」、世界最古老的紙張「葬禮紙草書」與古埃及最著名的「荷魯斯之眼」飾品，以及心臟聖甲蟲、彩繪棺木、卡諾皮克罐、沙布提人偶與各式護身符等古埃及文物。
史博館《埃及木乃伊—永生傳說展》購票QA！
本次國立歷史博物館館方售票通路於時藝官方網站。
Q1：如何購票？
A1：請先註冊或登入「時藝官網會員」 → 選擇票種 → 加入購物車 → 確認購買數量 → 進入付款頁面完成付款即可。
Q2：如何取票？
A2：登入時藝官網或時藝 APP，於「會員中心」→「票券資訊」→「未使用」中查看票券。
參觀當日請出示票券內的 QR Code 供現場工作人員掃描核銷入場。
※提醒：請勿使用「截圖」出示QR Code！以免影響核銷入場，建議直接登入會員中心開啟票券頁面出示。
Q3：如何分票給朋友？
A3：(1) 登入時藝官網 →「會員中心」→「票券資訊」→「未使用」→ 點選「票券詳情」→ 按下「分票」。
(2) 輸入收票人的手機號碼後送出，即可完成分票。
(3) 收票人「必須為時藝會員」才能領取票券。
(4) 被分票者無法再將該票券轉分給他人。
Q4：分票後可以收回嗎？
A4：不可以。電子票證一經分票完成（即受轉贈者已領取電子票證），原贈送者即無法取回，本系統亦無法協助取回，建議可請受贈者截圖傳回。
Q5：一定要填手機號碼？
A5：為了進行第三方整合，避免發生帳號重複註冊導致混亂的問題，現在皆須進行手機號碼驗證，也更方便消費者查找帳號，不便之處敬請見諒。
Q6：時藝官網付款工具有哪些？
A6：信用卡。第三方支付工具：LINE Pay（含LINE Pay Money）、悠遊付。
Q7：票券可以更改數量或日期時間嗎？
A7：系統無修改訂單功能，如需變更訂單內容及數量，需重新購買或辦理退票重訂，退票辦理且酌收手續費10%。
※退票辦法，請依活動頁面所公告為準。
Q8：如何退票？
A8：請透過以下方式申請退票：
私訊「時藝多媒體 FB 粉絲專頁」或寄信至 office@mediasphere.com.tw
主旨請註明「我要退票」，並提供以下資訊：
(1) 訂單日期
(2) 訂單編號ORD開頭，共11碼（例如：ORD2300XXXXX）
(3) 退票張數
範例：我要退票，2025/08/01，ORD230012345，TOMICA 展覽票 1 張。
※ 退票將依「私訊或來信時間」作為申請時間登記，並依序處理。
※ 只要於各展覽公告之退票期限內提出申請，皆會受理，請安心等候處理結果。
※ 退票將依每筆票面金額扣除 10% 退票手續費。
《埃及木乃伊—永生傳說》！展覽資訊
展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（台北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
售票網站：https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/123
客服專線：02-2651-2040，服務時間週一至週五10:00-12:00，13:30-17:30
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本次國立歷史博物館館方售票通路於時藝官方網站。
Q1：如何購票？
A1：請先註冊或登入「時藝官網會員」 → 選擇票種 → 加入購物車 → 確認購買數量 → 進入付款頁面完成付款即可。
Q2：如何取票？
A2：登入時藝官網或時藝 APP，於「會員中心」→「票券資訊」→「未使用」中查看票券。
參觀當日請出示票券內的 QR Code 供現場工作人員掃描核銷入場。
※提醒：請勿使用「截圖」出示QR Code！以免影響核銷入場，建議直接登入會員中心開啟票券頁面出示。
Q3：如何分票給朋友？
A3：(1) 登入時藝官網 →「會員中心」→「票券資訊」→「未使用」→ 點選「票券詳情」→ 按下「分票」。
(2) 輸入收票人的手機號碼後送出，即可完成分票。
(3) 收票人「必須為時藝會員」才能領取票券。
(4) 被分票者無法再將該票券轉分給他人。
Q4：分票後可以收回嗎？
A4：不可以。電子票證一經分票完成（即受轉贈者已領取電子票證），原贈送者即無法取回，本系統亦無法協助取回，建議可請受贈者截圖傳回。
Q5：一定要填手機號碼？
A5：為了進行第三方整合，避免發生帳號重複註冊導致混亂的問題，現在皆須進行手機號碼驗證，也更方便消費者查找帳號，不便之處敬請見諒。
Q6：時藝官網付款工具有哪些？
A6：信用卡。第三方支付工具：LINE Pay（含LINE Pay Money）、悠遊付。
Q7：票券可以更改數量或日期時間嗎？
A7：系統無修改訂單功能，如需變更訂單內容及數量，需重新購買或辦理退票重訂，退票辦理且酌收手續費10%。
※退票辦法，請依活動頁面所公告為準。
Q8：如何退票？
A8：請透過以下方式申請退票：
私訊「時藝多媒體 FB 粉絲專頁」或寄信至 office@mediasphere.com.tw
主旨請註明「我要退票」，並提供以下資訊：
(1) 訂單日期
(2) 訂單編號ORD開頭，共11碼（例如：ORD2300XXXXX）
(3) 退票張數
範例：我要退票，2025/08/01，ORD230012345，TOMICA 展覽票 1 張。
※ 退票將依「私訊或來信時間」作為申請時間登記，並依序處理。
※ 只要於各展覽公告之退票期限內提出申請，皆會受理，請安心等候處理結果。
※ 退票將依每筆票面金額扣除 10% 退票手續費。
展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（台北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
售票網站：https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/123
客服專線：02-2651-2040，服務時間週一至週五10:00-12:00，13:30-17:30