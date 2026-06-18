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威力彩最熱門號碼公開！猛開337次：台彩證實超會中

▲根據台彩數據統計，歷年來至今「第一區各獎區開出次數」，以「24號球」最熱門，至今已累積開出337次。（圖／台灣彩券官網）

▲截至目前為止，威力彩115年度「第一區各獎區開出次數」最熱門獎號是38號球；第二區則是05號球。（圖／台灣彩券官網）

威力彩號碼「24號球」太會中！過來人選它抱走20億

2025年2月24日當晚開出台彩開出威力彩第114000016期開獎號碼，第一區為「07、15、16、23、24、35」，第二區則是「02」

採用自由選號搭配包牌方式下注，且使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配，不僅可以選擇號碼，還能透過不同的組合增加中獎機率

▲2025年2月24日當晚開出台彩開出威力彩第114000016期開獎號碼，24號也出現在第一區號碼中，得主因此抱走20億大獎。（圖／記者葉政勳 攝）

威力彩怎麼玩法？一注多少錢、怎麼選號、中獎規則速看

▲威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。（圖／記者潘毅攝）

威力彩歷年最熱門獎號公開！威力彩已連續30期槓龜，頭獎獎金上看10.5億元，將於今（18）日晚間8時30分開出威力彩最新一期大獎，不少彩迷都想試試手氣下注，但威力彩號碼如此多究竟誰最熱門、誰最常中獎？，被認證是威力彩中獎神號。威力彩頭獎人人都想中，但獎號如此多，讓「如何選號」成為彩迷中的心中難題。但根據台彩官網「冷熱門球號」過往數據統計，歷年來至今若以2026年來看，截至目前為止，威力彩115年度「第一區各獎區開出次數」最熱門獎號前五名依序是：「38號球」17次、「14號球」15次、「34號球」13次、「35號球」12次、「09號球」11次；115年度「第二區各獎號開出次數」最熱門獎號熱門前五名依序則是：「05號球」11次、「03號球」8次、「02號球」7次、「04號球」6次、「08號球」6次。威力彩「24號球」至今已累積開出337次，在2026年也出現7次，更出現在2025年2月24日威力彩當期20億頭獎獎號中。據了解，，由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，得獎者不只獨中頭獎，甚至還抱走2組貳獎、6組3獎、12注4獎，獎金累積達20億2013萬942元。該名得主，新穎的包牌方式讓台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏驚訝表示「第一次看到！」威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，中獎機率相當低。