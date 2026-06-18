2026國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》展覽今（18）日開幕，不只有4具木乃伊真跡，現場竟然展出「木乃伊娃包」，貓狗難辨、真偽嬰兒木乃伊，就像不能打開的盲盒，揭開特殊「偽木乃伊」神秘文化，18～19世紀還成為可以購買收藏的紀念品。展區6大亮點，娃娃吊飾、扭蛋、鑰匙圈、徽章磁鐵等周邊商品搶先看。

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埃及展「木乃伊娃包」不能開的盲盒揭秘！真偽嬰兒、貓狗難辨

Z世代年輕人喜歡掛上象徵個性的IP公仔或追星的偶像吊飾，更掀起收藏「娃包」的熱潮，將珍愛的娃娃裝在透明包袋中，甚至搭配徽章、貼紙、小卡等配件，既能維持乾淨、還能漂亮曬娃。沒想到早在西元前就有「木乃伊版」的流行文化。

古埃及人發展精密的防腐技術，經由泡鹼脫水、取出內臟、填充樹脂與亞麻布包裹等繁複程序，將遺體化為靈魂回歸的專屬容器。

史博館《埃及木乃伊—永生傳說》展覽現場，可見一具外觀有如新生兒模樣的小型木乃伊，由繃帶包裹的表面還局部灑有樹脂類物質，並佩戴一副彩繪石膏人形面具，腳部的石膏覆蓋層則裝飾有幾何圖案。一條縱向的卡統納吉（亞麻紙草板）、上方帶有鍍金的聖書體銘文的祈禱文，沿著軀體延伸。

經X光檢測證實，這具偽嬰兒木乃伊的真身為一隻獵鷹，由防腐師親手製作，透過組合不同材料（如成人或動物的骨骸），製造出胎兒或新生兒木乃伊的外觀，以便交還給家屬。

▲偽木乃伊和棺木、繃帶及藥膏罐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲偽木乃伊和棺木、繃帶及藥膏罐。（圖／記者蕭涵云攝）
另一具西元前664-332年，保存狀況良好的犬木乃伊，亞麻繃帶包裹的全身軀體呈現近似圓柱狀，僅有頭部能清晰辨認，並具有細長的口鼻特徵，最初被判定為貓的防腐動物標本；2014年經過電腦斷層掃描（CT）後，檢測結果顯示實際上是一隻狗。

而真正的嬰兒木乃伊卡利斯托，年齡約1～2歲，雖然顯示出多處死後造成的骨折，仍完整保留了該時期典型的包裹方式，安置於一座內外壁未經裝飾的長方體木棺內。

▲真正的嬰兒木乃伊真跡與棺木。（圖／記者蕭涵云攝）
▲真正的嬰兒木乃伊真跡與棺木。（圖／記者蕭涵云攝）
為了保存脆弱的古文物，無法拆開遺骸「眼見為憑」的木乃伊，就像不能打開的盲盒，多虧現代科學技術，得以有了更精確的辨識結果。

古埃及非常盛行將獻給各類神祇的聖獸製成木乃伊，特別是在晚期時代。而到了18～19世紀，市面上也出現類似的「偽木乃伊」，製作者利用真品零件進行改裝，為造訪古埃及的遊客提供輕巧且易於攜帶的紀念品。

對古埃及人而言，死亡並非終點，而是生命轉化的必經之路。

當時堅信，靈魂若要順利進入來世，必須經歷嚴謹的喪葬儀式與魔法守護，而保存肉體正是重生的關鍵。

難怪佛羅倫斯國立考古博物館策展人Maria Cristina Guidotti致詞時表示，「製作木乃伊的過程，總是令人著迷也充滿想像」。

▲女子喪葬莎草紙。（圖／記者蕭涵云攝）
▲女子喪葬莎草紙。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沙布提人偶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沙布提人偶。（圖／記者蕭涵云攝）
心臟稱量審判！木乃伊4具真跡、棺木、聖甲蟲　5大展區亮點

古埃及人相信，死後，靈魂脫離肉體，如太陽般「沉入」西方，沒入亡者的世界。來世即所謂的「蘆葦原」，被視為一片由河流與運河交織而成的肥沃田野，那裡是冥界之王奧西里斯（Osiris）的居所。但在抵達前，必須穿越各種怪獸盤據、充滿危險的區域，但最重要的是，靈魂必須接受奧西里斯的審判。

靈魂的審判方式是「心臟稱量（亦即良知的所在）」。在天平上，亡者的心臟必須輕如象徵真理的羽毛，才會被認定為正義之人，可進入來世且獲得永生；反之，心臟重於羽毛，則意味著亡者生前不誠實，靈魂將被可怕的怪獸吞噬，徹底毀滅其各種型態的存在。

▲女性本乃伊真跡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲女性本乃伊真跡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲重現神秘墓室與女性木乃伊真跡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲重現神秘墓室與女性木乃伊真跡。（圖／記者蕭涵云攝）
《埃及木乃伊—永生傳說》最受民眾熱論的木乃伊真跡就有4具，其中一具1828至1829年間的女性本乃伊，死亡時年齡介於25至30歲之間，雙臂置於兩側，大腿間可見不規則排列的布料堆積、作為填充物使用，骨骼特徵顯示，可能死於生產過程中，且先前已有孕產經驗。

▲祭司帕迪穆特彩繪棺木。（圖／記者蕭涵云攝）
▲祭司帕迪穆特彩繪棺木。（圖／記者蕭涵云攝）
▲具有胡狼形象的阿努比斯神。（圖／記者蕭涵云攝）
▲具有胡狼形象的阿努比斯神。（圖／記者蕭涵云攝）
《埃及木乃伊—永生傳說》5大展區！展覽6大亮點

史博館《埃及木乃伊—永生傳說》，精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）百餘件文物，規劃為5大展區：

0、導言：邁向不朽之旅

1、死後生命的宗教觀

2、遺體保存技術

3、木乃伊棺木

4、喪葬用品

5、陪葬品中的日常生活物件

▲心臟聖甲蟲、荷魯斯之眼、聖甲蟲戒指等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲心臟聖甲蟲、荷魯斯之眼、聖甲蟲戒指等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲彭布的喪葬石碑。（圖／記者蕭涵云攝）
▲彭布的喪葬石碑。（圖／記者蕭涵云攝）
推薦必看台灣首度展出的「真／偽嬰兒木乃伊」、世界最古老的紙張「葬禮紙草書」與古埃及最著名的「荷魯斯之眼」飾品，及心臟聖甲蟲、彩繪棺木、卡諾皮克罐、沙布提人偶與各式護身符等古埃及文物。展覽6大亮點：

1、佛羅倫斯重要埃及收藏登台，回望19世紀埃及學

2、木乃伊真跡睽違8年再次登場，直擊古埃及防腐技術與生命故事

3、心臟稱量審判，揭開通往來世的關鍵試煉

4、彩繪棺木、卡諾皮克罐與護身符，構築亡者的層層防護

5、沙布提人偶與日常陪葬品，重現彼岸的生活想像

6、神祕墓室重現，身歷其境審視古埃及文明的永生傳說

▲木乃伊面具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲木乃伊面具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲卡諾皮克罐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲卡諾皮克罐。（圖／記者蕭涵云攝）
《埃及木乃伊—永生傳說》！展覽資訊

展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（台北市中正區南海路49號）

展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日

開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。

售票網站：https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/123

客服專線：02-2651-2040，服務時間週一至週五10:00-12:00，13:30-17:30

▲華麗的彩繪棺木，守護亡者通往永恆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲華麗的彩繪棺木，守護亡者通往永恆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲探索木乃伊、棺木、陪葬品「永生」精神意涵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲探索木乃伊、棺木、陪葬品「永生」精神意涵。（圖／記者蕭涵云攝）
埃及展周邊商品！娃娃吊飾、鑰匙圈、徽章磁鐵搶先看

時藝多媒體針對《埃及木乃伊—永生傳說展》設計一系列掛飾娃娃盲盒，荷魯斯之眼、卡諾皮克罐、祭司、木乃伊、彩繪棺木及聖甲蟲共有6款，6入中盒限量200套，最為吸引人。除了特展限定紀念品，還有大英博物館系列、與大都會博物館埃及系列可收藏。

◾️掛飾盲盒690元／盒；6入端盒4140元

◾️明信片50元

◾️馬口鐵盒390元

◾️鑰匙圈160元

◾️提袋580元

◾️抱枕990元

◾️衣服：成人790元／兒童580元

◾️莎草紙藝術畫650元

◾️雙面眼罩250元

◾️水晶貼紙100元

◾️埃及刺繡貼200元

◾️徽章磁鐵390元

▲6款掛飾盲盒，每盒690元、6入中盒4140。（圖／記者蕭涵云攝）
▲6款掛飾盲盒，每盒690元、6入中盒4140。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貓奴必買大英博物館系列周邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貓奴必買大英博物館系列周邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）
大英博物館系列

◾️斜背包1480元

◾️安德森貓掛飾零錢包500元

◾️芭斯特貓零錢包650元

◾️芭斯特貓多功能卡包鑰匙圈650元

◾️阿努比斯行李吊牌480元

▲現場有超過6台扭蛋機也不能錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現場有超過6台扭蛋機也不能錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲磁鐵、書籤等實用小物眾多。（圖／記者蕭涵云攝）
▲磁鐵、書籤等實用小物眾多。（圖／記者蕭涵云攝）
大都會博物館

◾️埃及系列書籤980元

◾️埃及珍寶鑰匙圈880元

◾️埃及符號迷你托特包2980元

同場加映！佛道輪迴、原民祖靈信仰　史博館跨文明同展

史博館長洪世佑表示，本次展出的木乃伊真跡與喪葬文物，可追溯至1828年由法國埃及學家商博良（Jean-François Champollion）與義大利埃及學之父羅塞里尼（Ippolito Rosellini）共同率領的「法國—托斯卡納埃及考察隊」踏查尼羅河谷的重要成果。

而史博館5樓則有館員自行策展的《終章未完—穿越生死的文化觀想》特展，可見東方的佛教輪迴、道教的十殿閻羅、儒家的慎終追遠與倫理傳承，與台灣原住民族的祖靈信仰，以及鎮墓獸、唐三彩等典藏豐富的考古發掘文物，有如跨文明對話。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

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