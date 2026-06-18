2026國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》展覽今（18）日開幕，不只有4具木乃伊真跡，現場竟然展出「木乃伊娃包」，貓狗難辨、真偽嬰兒木乃伊，就像不能打開的盲盒，揭開特殊「偽木乃伊」神秘文化，18～19世紀還成為可以購買收藏的紀念品。展區6大亮點，娃娃吊飾、扭蛋、鑰匙圈、徽章磁鐵等周邊商品搶先看。
埃及展「木乃伊娃包」不能開的盲盒揭秘！真偽嬰兒、貓狗難辨
Z世代年輕人喜歡掛上象徵個性的IP公仔或追星的偶像吊飾，更掀起收藏「娃包」的熱潮，將珍愛的娃娃裝在透明包袋中，甚至搭配徽章、貼紙、小卡等配件，既能維持乾淨、還能漂亮曬娃。沒想到早在西元前就有「木乃伊版」的流行文化。
古埃及人發展精密的防腐技術，經由泡鹼脫水、取出內臟、填充樹脂與亞麻布包裹等繁複程序，將遺體化為靈魂回歸的專屬容器。
史博館《埃及木乃伊—永生傳說》展覽現場，可見一具外觀有如新生兒模樣的小型木乃伊，由繃帶包裹的表面還局部灑有樹脂類物質，並佩戴一副彩繪石膏人形面具，腳部的石膏覆蓋層則裝飾有幾何圖案。一條縱向的卡統納吉（亞麻紙草板）、上方帶有鍍金的聖書體銘文的祈禱文，沿著軀體延伸。
經X光檢測證實，這具偽嬰兒木乃伊的真身為一隻獵鷹，由防腐師親手製作，透過組合不同材料（如成人或動物的骨骸），製造出胎兒或新生兒木乃伊的外觀，以便交還給家屬。
另一具西元前664-332年，保存狀況良好的犬木乃伊，亞麻繃帶包裹的全身軀體呈現近似圓柱狀，僅有頭部能清晰辨認，並具有細長的口鼻特徵，最初被判定為貓的防腐動物標本；2014年經過電腦斷層掃描（CT）後，檢測結果顯示實際上是一隻狗。
而真正的嬰兒木乃伊卡利斯托，年齡約1～2歲，雖然顯示出多處死後造成的骨折，仍完整保留了該時期典型的包裹方式，安置於一座內外壁未經裝飾的長方體木棺內。
為了保存脆弱的古文物，無法拆開遺骸「眼見為憑」的木乃伊，就像不能打開的盲盒，多虧現代科學技術，得以有了更精確的辨識結果。
古埃及非常盛行將獻給各類神祇的聖獸製成木乃伊，特別是在晚期時代。而到了18～19世紀，市面上也出現類似的「偽木乃伊」，製作者利用真品零件進行改裝，為造訪古埃及的遊客提供輕巧且易於攜帶的紀念品。
難怪佛羅倫斯國立考古博物館策展人Maria Cristina Guidotti致詞時表示，「製作木乃伊的過程，總是令人著迷也充滿想像」。
心臟稱量審判！木乃伊4具真跡、棺木、聖甲蟲 5大展區亮點
古埃及人相信，死後，靈魂脫離肉體，如太陽般「沉入」西方，沒入亡者的世界。來世即所謂的「蘆葦原」，被視為一片由河流與運河交織而成的肥沃田野，那裡是冥界之王奧西里斯（Osiris）的居所。但在抵達前，必須穿越各種怪獸盤據、充滿危險的區域，但最重要的是，靈魂必須接受奧西里斯的審判。
靈魂的審判方式是「心臟稱量（亦即良知的所在）」。在天平上，亡者的心臟必須輕如象徵真理的羽毛，才會被認定為正義之人，可進入來世且獲得永生；反之，心臟重於羽毛，則意味著亡者生前不誠實，靈魂將被可怕的怪獸吞噬，徹底毀滅其各種型態的存在。
《埃及木乃伊—永生傳說》最受民眾熱論的木乃伊真跡就有4具，其中一具1828至1829年間的女性本乃伊，死亡時年齡介於25至30歲之間，雙臂置於兩側，大腿間可見不規則排列的布料堆積、作為填充物使用，骨骼特徵顯示，可能死於生產過程中，且先前已有孕產經驗。
《埃及木乃伊—永生傳說》5大展區！展覽6大亮點
史博館《埃及木乃伊—永生傳說》，精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）百餘件文物，規劃為5大展區：
0、導言：邁向不朽之旅
1、死後生命的宗教觀
2、遺體保存技術
3、木乃伊棺木
4、喪葬用品
5、陪葬品中的日常生活物件
推薦必看台灣首度展出的「真／偽嬰兒木乃伊」、世界最古老的紙張「葬禮紙草書」與古埃及最著名的「荷魯斯之眼」飾品，及心臟聖甲蟲、彩繪棺木、卡諾皮克罐、沙布提人偶與各式護身符等古埃及文物。展覽6大亮點：
1、佛羅倫斯重要埃及收藏登台，回望19世紀埃及學
2、木乃伊真跡睽違8年再次登場，直擊古埃及防腐技術與生命故事
3、心臟稱量審判，揭開通往來世的關鍵試煉
4、彩繪棺木、卡諾皮克罐與護身符，構築亡者的層層防護
5、沙布提人偶與日常陪葬品，重現彼岸的生活想像
6、神祕墓室重現，身歷其境審視古埃及文明的永生傳說
《埃及木乃伊—永生傳說》！展覽資訊
展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（台北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
售票網站：https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/123
客服專線：02-2651-2040，服務時間週一至週五10:00-12:00，13:30-17:30
埃及展周邊商品！娃娃吊飾、鑰匙圈、徽章磁鐵搶先看
時藝多媒體針對《埃及木乃伊—永生傳說展》設計一系列掛飾娃娃盲盒，荷魯斯之眼、卡諾皮克罐、祭司、木乃伊、彩繪棺木及聖甲蟲共有6款，6入中盒限量200套，最為吸引人。除了特展限定紀念品，還有大英博物館系列、與大都會博物館埃及系列可收藏。
◾️掛飾盲盒690元／盒；6入端盒4140元
◾️明信片50元
◾️馬口鐵盒390元
◾️鑰匙圈160元
◾️提袋580元
◾️抱枕990元
◾️衣服：成人790元／兒童580元
◾️莎草紙藝術畫650元
◾️雙面眼罩250元
◾️水晶貼紙100元
◾️埃及刺繡貼200元
◾️徽章磁鐵390元
大英博物館系列
◾️斜背包1480元
◾️安德森貓掛飾零錢包500元
◾️芭斯特貓零錢包650元
◾️芭斯特貓多功能卡包鑰匙圈650元
◾️阿努比斯行李吊牌480元
大都會博物館
◾️埃及系列書籤980元
◾️埃及珍寶鑰匙圈880元
◾️埃及符號迷你托特包2980元
同場加映！佛道輪迴、原民祖靈信仰 史博館跨文明同展
史博館長洪世佑表示，本次展出的木乃伊真跡與喪葬文物，可追溯至1828年由法國埃及學家商博良（Jean-François Champollion）與義大利埃及學之父羅塞里尼（Ippolito Rosellini）共同率領的「法國—托斯卡納埃及考察隊」踏查尼羅河谷的重要成果。
而史博館5樓則有館員自行策展的《終章未完—穿越生死的文化觀想》特展，可見東方的佛教輪迴、道教的十殿閻羅、儒家的慎終追遠與倫理傳承，與台灣原住民族的祖靈信仰，以及鎮墓獸、唐三彩等典藏豐富的考古發掘文物，有如跨文明對話。
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Z世代年輕人喜歡掛上象徵個性的IP公仔或追星的偶像吊飾，更掀起收藏「娃包」的熱潮，將珍愛的娃娃裝在透明包袋中，甚至搭配徽章、貼紙、小卡等配件，既能維持乾淨、還能漂亮曬娃。沒想到早在西元前就有「木乃伊版」的流行文化。
古埃及人發展精密的防腐技術，經由泡鹼脫水、取出內臟、填充樹脂與亞麻布包裹等繁複程序，將遺體化為靈魂回歸的專屬容器。
史博館《埃及木乃伊—永生傳說》展覽現場，可見一具外觀有如新生兒模樣的小型木乃伊，由繃帶包裹的表面還局部灑有樹脂類物質，並佩戴一副彩繪石膏人形面具，腳部的石膏覆蓋層則裝飾有幾何圖案。一條縱向的卡統納吉（亞麻紙草板）、上方帶有鍍金的聖書體銘文的祈禱文，沿著軀體延伸。
經X光檢測證實，這具偽嬰兒木乃伊的真身為一隻獵鷹，由防腐師親手製作，透過組合不同材料（如成人或動物的骨骸），製造出胎兒或新生兒木乃伊的外觀，以便交還給家屬。
而真正的嬰兒木乃伊卡利斯托，年齡約1～2歲，雖然顯示出多處死後造成的骨折，仍完整保留了該時期典型的包裹方式，安置於一座內外壁未經裝飾的長方體木棺內。
古埃及非常盛行將獻給各類神祇的聖獸製成木乃伊，特別是在晚期時代。而到了18～19世紀，市面上也出現類似的「偽木乃伊」，製作者利用真品零件進行改裝，為造訪古埃及的遊客提供輕巧且易於攜帶的紀念品。
對古埃及人而言，死亡並非終點，而是生命轉化的必經之路。當時堅信，靈魂若要順利進入來世，必須經歷嚴謹的喪葬儀式與魔法守護，而保存肉體正是重生的關鍵。
難怪佛羅倫斯國立考古博物館策展人Maria Cristina Guidotti致詞時表示，「製作木乃伊的過程，總是令人著迷也充滿想像」。
古埃及人相信，死後，靈魂脫離肉體，如太陽般「沉入」西方，沒入亡者的世界。來世即所謂的「蘆葦原」，被視為一片由河流與運河交織而成的肥沃田野，那裡是冥界之王奧西里斯（Osiris）的居所。但在抵達前，必須穿越各種怪獸盤據、充滿危險的區域，但最重要的是，靈魂必須接受奧西里斯的審判。
靈魂的審判方式是「心臟稱量（亦即良知的所在）」。在天平上，亡者的心臟必須輕如象徵真理的羽毛，才會被認定為正義之人，可進入來世且獲得永生；反之，心臟重於羽毛，則意味著亡者生前不誠實，靈魂將被可怕的怪獸吞噬，徹底毀滅其各種型態的存在。
史博館《埃及木乃伊—永生傳說》，精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）百餘件文物，規劃為5大展區：
0、導言：邁向不朽之旅
1、死後生命的宗教觀
2、遺體保存技術
3、木乃伊棺木
4、喪葬用品
5、陪葬品中的日常生活物件
1、佛羅倫斯重要埃及收藏登台，回望19世紀埃及學
2、木乃伊真跡睽違8年再次登場，直擊古埃及防腐技術與生命故事
3、心臟稱量審判，揭開通往來世的關鍵試煉
4、彩繪棺木、卡諾皮克罐與護身符，構築亡者的層層防護
5、沙布提人偶與日常陪葬品，重現彼岸的生活想像
6、神祕墓室重現，身歷其境審視古埃及文明的永生傳說
展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（台北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
售票網站：https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/123
客服專線：02-2651-2040，服務時間週一至週五10:00-12:00，13:30-17:30
時藝多媒體針對《埃及木乃伊—永生傳說展》設計一系列掛飾娃娃盲盒，荷魯斯之眼、卡諾皮克罐、祭司、木乃伊、彩繪棺木及聖甲蟲共有6款，6入中盒限量200套，最為吸引人。除了特展限定紀念品，還有大英博物館系列、與大都會博物館埃及系列可收藏。
◾️掛飾盲盒690元／盒；6入端盒4140元
◾️明信片50元
◾️馬口鐵盒390元
◾️鑰匙圈160元
◾️提袋580元
◾️抱枕990元
◾️衣服：成人790元／兒童580元
◾️莎草紙藝術畫650元
◾️雙面眼罩250元
◾️水晶貼紙100元
◾️埃及刺繡貼200元
◾️徽章磁鐵390元
◾️斜背包1480元
◾️安德森貓掛飾零錢包500元
◾️芭斯特貓零錢包650元
◾️芭斯特貓多功能卡包鑰匙圈650元
◾️阿努比斯行李吊牌480元
◾️埃及系列書籤980元
◾️埃及珍寶鑰匙圈880元
◾️埃及符號迷你托特包2980元
同場加映！佛道輪迴、原民祖靈信仰 史博館跨文明同展
史博館長洪世佑表示，本次展出的木乃伊真跡與喪葬文物，可追溯至1828年由法國埃及學家商博良（Jean-François Champollion）與義大利埃及學之父羅塞里尼（Ippolito Rosellini）共同率領的「法國—托斯卡納埃及考察隊」踏查尼羅河谷的重要成果。
而史博館5樓則有館員自行策展的《終章未完—穿越生死的文化觀想》特展，可見東方的佛教輪迴、道教的十殿閻羅、儒家的慎終追遠與倫理傳承，與台灣原住民族的祖靈信仰，以及鎮墓獸、唐三彩等典藏豐富的考古發掘文物，有如跨文明對話。