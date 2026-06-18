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王品買一送一！套餐最便宜95元起 19大品牌外送吃爆





石二鍋「買一送一」





和牛涮「買一送一」

享鴨「買一送一」





12mini快煮小火鍋「買一送一」

就饗 鐵板燒「買一送一」

▲Uber Eats王品買一送一超狂優惠，掀起饕客關注。（圖／記者嚴俊強攝影）

天天抽獎12次！對中身分證免費加菜 王品集團6月優惠加碼

12mini快煮小火鍋：天天抽贈菜券12次

▲對中身分證，就饗鐵板燒免費招待「雙喜酸辣鮮魷」。（圖／王品集團提供）

就饗鐵板燒：對中身分證免費加菜

享鴨新店開幕優惠

定合照、內用套餐，免費招待「陳釀梅子雞球」

▲享鴨台中新店開幕優惠。（圖／王品集團提供）

瓦城：5大品牌「無限續壺喝到飽」畢業季端午節優惠

時時香、YABI KITCHEN共5大品牌，即日起至7月12日，推出「無限續壺喝到飽」專屬優惠。



凡持學生證或教師證內用，單桌滿5人（含）以上且單點滿3888元以上，即可享每人99元加購「指定飲品暢飲」， 包含瓦城與非常泰的人氣泰式奶茶、1010湘與時時香的金鑽鳳梨 翡翠茶、及YABI KITCHEN的酸柑水， 冰涼消暑喝到飽。



▲瓦城泰奶喝到飽！5大品牌「無限續壺」優惠活動。（圖／瓦城集團提供）



端午連假前夕，王品集團旗下兩大平價美食又加碼優惠！Uber Eats外送爽吃「買一送一」還不夠，加入12mini小火鍋LINE好友，天天抽獎免費贈菜優惠券；對中身分證字號「2、6、8」任2碼，就饗鐵板燒內用2客套餐，免費送吃「雙喜酸辣鮮魷」；享鴨台中大里德芳南店開幕優惠，與鴨子合照享套餐88折、打卡送小鴨包。王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，超人氣平價品牌百元有找，餐廳美食雙人組合不用500元，每份平均只要花95～209元、每組價位約189～418元，有夠划算。推薦熱門菜單：（兩份189元）（兩份239元​​​​​​）（兩份320元​​​​）青花驕「買一送一」（兩份249元​​​​​​）174.5元（兩份349元）（兩份316元）（兩份416元）根據統計，消費者物價指數年增2.2%，突破2%警戒線。不少餐飲業者陸續宣布漲價，王品集團力抗通膨，旗下三大品牌祭出加碼優惠。即日起至6月30日，加入12mini快煮小火鍋LINE官方帳號好友，天天爽玩「物資補給轉轉樂遊戲」，每組帳號每日最高可玩12次，可獲得免費的豬肉、雞肉、魚肉、金針菇、芋香貢丸等好料隨機贈菜券，張張有獎，一鍋兌換一張。就饗鐵板燒「鐵定有喜・海味開席」活動開跑，將台灣人熟悉的辦桌熱門菜色，端上鐵板現煎爆香。即日起至7月31日，身分證字號符合「2、6、8」任2碼，到餐廳內用2客單人或1客雙人套餐並出示身分證件，免費招待「雙喜酸辣鮮魷」只送不賣。王品歡慶「享鴨 烤鴨與中華料理」台中大里德芳南店全新開幕，即日起到6月23日，到大里店消費多人套餐，；與門市用餐烤鴨、享鴨招牌上的鴨子或唐老鴨等合照都可以。搶先預告台中公益店升級裝修後即將強勢回歸，7月18日至7月19日加碼在台中IKEA前的山杉市集舉辦造勢活動，可近距離欣賞主廚現場片鴨，只要完成遊戲互動、並成為品牌LINE好友，即可免費獲得現做「頑皮小鴨堡」、及「陳釀梅子雞球」兌換券（預計每日限量600份）。迎接畢業季即端午連假，瓦城集團旗下瓦城、非常泰、1010湘、