端午連假前夕，王品集團旗下兩大平價美食又加碼優惠！Uber Eats外送爽吃「買一送一」還不夠，加入12mini小火鍋LINE好友，天天抽獎免費贈菜優惠券；對中身分證字號「2、6、8」任2碼，就饗鐵板燒內用2客套餐，免費送吃「雙喜酸辣鮮魷」；享鴨台中大里德芳南店開幕優惠，與鴨子合照享套餐88折、打卡送小鴨包。
王品買一送一！套餐最便宜95元起 19大品牌外送吃爆
王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，6月17日至6月30日「主食買一送一」外送限定組合開吃！超人氣平價品牌百元有找，餐廳美食雙人組合不用500元，每份平均只要花95～209元、每組價位約189～418元，有夠划算。推薦熱門菜單：
◾️石二鍋「買一送一」
「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」94.5元（兩份189元）
◾️和牛涮「買一送一」
極上牛丼飯119.5元（兩份239元）
◾️享鴨「買一送一」
陳釀梅子雞個人獨享餐160元（兩份320元）
◾️青花驕「買一送一」
驕心涼拌酸辣粉套餐124.5元（兩份249元）
◾️12mini快煮小火鍋「買一送一」
「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品」174.5元（兩份349元）
◾️就饗 鐵板燒「買一送一」
「醬燒雪花牛＋蔥蛋套組」158元（兩份316元）
「塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦」208元（兩份416元）
天天抽獎12次！對中身分證免費加菜 王品集團6月優惠加碼
根據統計，消費者物價指數年增2.2%，突破2%警戒線。不少餐飲業者陸續宣布漲價，王品集團力抗通膨，旗下三大品牌祭出加碼優惠。
◾️12mini快煮小火鍋：天天抽贈菜券12次
即日起至6月30日，加入12mini快煮小火鍋LINE官方帳號好友，天天爽玩「物資補給轉轉樂遊戲」，每組帳號每日最高可玩12次，可獲得免費的豬肉、雞肉、魚肉、金針菇、芋香貢丸等好料隨機贈菜券，張張有獎，一鍋兌換一張。
◾️就饗鐵板燒：對中身分證免費加菜
就饗鐵板燒「鐵定有喜・海味開席」活動開跑，將台灣人熟悉的辦桌熱門菜色，端上鐵板現煎爆香。即日起至7月31日，身分證字號符合「2、6、8」任2碼，到餐廳內用2客單人或1客雙人套餐並出示身分證件，免費招待「雙喜酸辣鮮魷」只送不賣。
◾️享鴨新店開幕優惠
王品歡慶「享鴨 烤鴨與中華料理」台中大里德芳南店全新開幕，即日起到6月23日，到大里店消費多人套餐，出示與鴨子相關合照畫面，即可享「套餐88折」優惠；與門市用餐烤鴨、享鴨招牌上的鴨子或唐老鴨等合照都可以。社群打卡標註享鴨大里店，每桌再贈「小鴨包」1份。
搶先預告台中公益店升級裝修後即將強勢回歸，7月17日至7月31日，到公益店出示指
定合照、內用套餐，免費招待「陳釀梅子雞球」。
7月18日至7月19日加碼在台中IKEA前的山杉市集舉辦造勢活動，可近距離欣賞主廚現場片鴨，只要完成遊戲互動、並成為品牌LINE好友，即可免費獲得現做「頑皮小鴨堡」、及「陳釀梅子雞球」兌換券（預計每日限量600份）。
瓦城：5大品牌「無限續壺喝到飽」畢業季端午節優惠
迎接畢業季即端午連假，瓦城集團旗下瓦城、非常泰、1010湘、
時時香、YABI KITCHEN共5大品牌，即日起至7月12日，推出「無限續壺喝到飽」專屬優惠。
凡持學生證或教師證內用，單桌滿5人（含）以上且單點滿3888元以上，即可享每人99元加購「指定飲品暢飲」，
包含瓦城與非常泰的人氣泰式奶茶、1010湘與時時香的金鑽鳳梨 翡翠茶、及YABI KITCHEN的酸柑水， 冰涼消暑喝到飽。
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王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，6月17日至6月30日「主食買一送一」外送限定組合開吃！超人氣平價品牌百元有找，餐廳美食雙人組合不用500元，每份平均只要花95～209元、每組價位約189～418元，有夠划算。推薦熱門菜單：
◾️石二鍋「買一送一」
「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」94.5元（兩份189元）
◾️和牛涮「買一送一」
極上牛丼飯119.5元（兩份239元）
◾️享鴨「買一送一」
陳釀梅子雞個人獨享餐160元（兩份320元）
◾️青花驕「買一送一」
驕心涼拌酸辣粉套餐124.5元（兩份249元）
◾️12mini快煮小火鍋「買一送一」
「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品」174.5元（兩份349元）
◾️就饗 鐵板燒「買一送一」
「醬燒雪花牛＋蔥蛋套組」158元（兩份316元）
「塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦」208元（兩份416元）
根據統計，消費者物價指數年增2.2%，突破2%警戒線。不少餐飲業者陸續宣布漲價，王品集團力抗通膨，旗下三大品牌祭出加碼優惠。
◾️12mini快煮小火鍋：天天抽贈菜券12次
即日起至6月30日，加入12mini快煮小火鍋LINE官方帳號好友，天天爽玩「物資補給轉轉樂遊戲」，每組帳號每日最高可玩12次，可獲得免費的豬肉、雞肉、魚肉、金針菇、芋香貢丸等好料隨機贈菜券，張張有獎，一鍋兌換一張。
就饗鐵板燒「鐵定有喜・海味開席」活動開跑，將台灣人熟悉的辦桌熱門菜色，端上鐵板現煎爆香。即日起至7月31日，身分證字號符合「2、6、8」任2碼，到餐廳內用2客單人或1客雙人套餐並出示身分證件，免費招待「雙喜酸辣鮮魷」只送不賣。
◾️享鴨新店開幕優惠
王品歡慶「享鴨 烤鴨與中華料理」台中大里德芳南店全新開幕，即日起到6月23日，到大里店消費多人套餐，出示與鴨子相關合照畫面，即可享「套餐88折」優惠；與門市用餐烤鴨、享鴨招牌上的鴨子或唐老鴨等合照都可以。社群打卡標註享鴨大里店，每桌再贈「小鴨包」1份。
搶先預告台中公益店升級裝修後即將強勢回歸，7月17日至7月31日，到公益店出示指
7月18日至7月19日加碼在台中IKEA前的山杉市集舉辦造勢活動，可近距離欣賞主廚現場片鴨，只要完成遊戲互動、並成為品牌LINE好友，即可免費獲得現做「頑皮小鴨堡」、及「陳釀梅子雞球」兌換券（預計每日限量600份）。
迎接畢業季即端午連假，瓦城集團旗下瓦城、非常泰、1010湘、
凡持學生證或教師證內用，單桌滿5人（含）以上且單點滿3888元以上，即可享每人99元加購「指定飲品暢飲」，