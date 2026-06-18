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▲朴智妍（右）在《鐵拳教育》飾演「宇振媽媽」，直接把宋詩安（左）飾演的班導師逼到罹患憂鬱症。（圖／翻攝自朴智妍IG@parkg）

41歲韓國演員朴智妍，近日因出演Netflix韓劇《鐵拳教育》中的恐龍家長「宇振媽媽」而爆紅，令人氣得牙癢癢的超強演技備受外界稱讚。不過早在2005年出道、已演戲超過20年的她，其實經歷過很長的無名時期。而近日受訪時，她回想到無名時期也忍不住落淚，透露曾陷入自我懷疑，還認為自己不是個好演員，並感動表示《鐵拳教育》給了她非常大的力量。朴智妍近日以《鐵拳教育》的超強演技爆紅，並接受了韓媒訪問，在提到自己20年的演藝生涯時，她忍不住淚崩，坦承雖然抱著感恩的心出演每部作品，但知名度這件事還是有非常大的影響，「今年初拍其他作品時，內心突然覺得很累，感覺快到極限，壓力也很大，覺得我自己好像不是好演員。」直到出演《鐵拳教育》，受到大眾肯定，「這部作品給了我非常大的力量。」並表示在走紅後，周邊親友也非常為她高興。雖然朴智妍日前曾笑說出演《鐵拳教育》後，因為演得太真實，還常被叫是「宇振媽媽」，所以出門都要戴口罩避免被認出，但朴智妍依然對演戲有非常大的熱情，在訪談中強調想要繼續演戲，直到自己變成老奶奶為止。朴智妍在《鐵拳教育》中，飾演玄中小學一年級學生金宇振（崔子雲 飾）的媽媽，不僅每天用訊息轟炸班導師崔智善（宋詩安 飾），甚至還打到她私人電話、闖到對方家門口，多種誇張行徑導致該名教師部份顏面神經麻痺，並罹患憂鬱症及神經衰弱。儘管如此她也毫無反省的態度，更是讓劇迷氣得牙癢癢，直接將朴智妍票選為最討厭反派。