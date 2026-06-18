我是廣告 請繼續往下閱讀

▲栗子（如圖）曾因毒品與暴力案件進入少年觀護所，二度入獄的他，看到爸媽痛哭流涕的模樣徹底醒悟。（圖／栗子臉書）

▲《鐵拳教育》劇中「九雲高中」的汽修班學生，一群人仗著人數優勢在校園裡橫行霸道。（圖／翻攝自玉真旭IG@jinuk_ok）

韓劇《鐵拳教育》上線後迅速奪下收視排行榜冠軍，更引發觀眾共鳴，討論度持續攀升。台灣創作饒舌歌手「栗子」，過去求學時期曾被霸凌，之後黑化成為8+9加入幫派，近日他看完《鐵拳教育》也發文懺悔：「原來我當初這麼混蛋。」Lizi 栗子（本名吳偉豪）是台灣知名饒舌創作歌手，早期與禁藥王組成雙人團體出道，以真實、火辣的街頭風格在饒舌圈漸漸走紅。不過，栗子曾分享自己國中時遭學長霸凌，被當小弟、幫忙跑腿買東西，之後他誤入歧途加入幫派，「誰可以跟大哥靠得近，你就越有話語權，越可以控制別人。」轉而成為霸凌別人的加害者。栗子曾因毒品與暴力案件進入少年觀護所，回憶起當時自己年少輕狂，竟撂了30幾個人，把一個學弟打到他嚴重腦震盪、鼻樑斷掉，他坦言：「第一次坐牢，進去少觀所，我是想認識更多人，出去混更大。」二次入獄時，栗子看到爸媽痛哭流涕的模樣，讓他徹底醒悟，看清了環境中的荒謬，並決定脫離幫派。混蛋有過這段黑暗經歷，栗子看完《鐵拳教育》之後也產生極大共鳴，他Threads上發文懺悔：「鐵拳教育真的很觸動人心，原來我當初這麼混蛋。」有網友好奇問：「你屬於第幾集的混蛋？」栗子則回答自己像是第二集中「九雲高中」的汽修班學生，一群人仗著人數優勢在校園裡橫行霸道。不過，不少網友看完《鐵拳教育》後分析，這群問題學生看似是校園中最難解決的大麻煩，結果後面幾集出現的集體霸凌、觸及毒品與網路犯罪等，才驚覺汽修班學生大多心眼不壞，頂多是腦袋比較簡單、不知道之後要幹嘛的「笨8+9」。