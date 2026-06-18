由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX日前掛牌上市後，立即引發韓國投資人瘋狂追捧。根據韓國金融業資料，當地散戶在SpaceX上市首日便大舉買進超過1兆韓元股票，不僅創下近年來韓國投資人單日買進海外個股的罕見紀錄，也凸顯市場對SpaceX未來成長潛力的高度期待。
根據韓國先驅報報導，金融業界人士18日透露，韓國散戶透過包括未來資產證券（Mirae Asset Securities）、韓國投資證券（Korea Investment & Securities）以及Toss證券等11家券商，在6月12日SpaceX上市首日合計淨買超約1.2兆韓元（約8.085億美元，台幣255.5億元）股票。
市場分析指出，單一美股在一天內吸引韓國散戶投入超過1兆韓元資金極為罕見，SpaceX因此成為近年最受韓國投資人青睞的海外股票之一。
值得注意的是，韓國散戶的買盤規模甚至遠超過美國本土散戶。根據市場研究機構Vanda Research統計，美國散戶在SpaceX上市首日淨買進金額約為1.17億至1.18億美元。即使部分美國投資人透過首次公開募股（IPO）直接獲得配股，韓國散戶在次級市場的買進金額仍超過美國散戶的5倍以上。
買氣輾壓其他海外證券，單日吸金量刷新紀錄
當天韓國投資人第二大熱門海外標的為 TQQQ，淨買超金額僅約2490萬美元，與SpaceX形成巨大差距。
事實上，在SpaceX掛牌前，本月最受韓國投資人歡迎的海外投資標的是三倍做多半導體ETF——SOXL，該基金於6月4日吸引約5.14億美元資金流入。但SpaceX僅在上市首日便吸引超過6.6億美元買盤，一舉超越SOXL紀錄。
SpaceX此次IPO定價為每股135美元，上市首日以150美元開盤，盤中最高一度衝上176美元，終場收在161.11美元，較發行價上漲19.3%。依收盤價估算，韓國散戶首日累計持有約500萬股SpaceX股票。
多頭飆風延續：一戰成名，躋身前30大美股持股
市場熱度並未隨首日交易結束而降溫。SpaceX在第二個交易日再度上漲19.6%，使韓國散戶在前兩個交易日的累計淨買超金額預估突破2兆韓元。
分析指出，SpaceX已迅速成為韓國投資人海外投資組合中的核心標的。該公司僅用一個交易日便躋身韓國投資人持有量最高的30檔美股之列，與輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet等大型科技股並列。
市場觀察人士認為，隨著人工智慧（AI）、太空科技及先進製造業成為全球投資焦點，兼具火箭發射、衛星網路及AI資料中心布局的SpaceX，正吸引越來越多亞洲投資人押注其長期成長潛力。
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市場分析指出，單一美股在一天內吸引韓國散戶投入超過1兆韓元資金極為罕見，SpaceX因此成為近年最受韓國投資人青睞的海外股票之一。
值得注意的是，韓國散戶的買盤規模甚至遠超過美國本土散戶。根據市場研究機構Vanda Research統計，美國散戶在SpaceX上市首日淨買進金額約為1.17億至1.18億美元。即使部分美國投資人透過首次公開募股（IPO）直接獲得配股，韓國散戶在次級市場的買進金額仍超過美國散戶的5倍以上。
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當天韓國投資人第二大熱門海外標的為 TQQQ，淨買超金額僅約2490萬美元，與SpaceX形成巨大差距。
事實上，在SpaceX掛牌前，本月最受韓國投資人歡迎的海外投資標的是三倍做多半導體ETF——SOXL，該基金於6月4日吸引約5.14億美元資金流入。但SpaceX僅在上市首日便吸引超過6.6億美元買盤，一舉超越SOXL紀錄。
SpaceX此次IPO定價為每股135美元，上市首日以150美元開盤，盤中最高一度衝上176美元，終場收在161.11美元，較發行價上漲19.3%。依收盤價估算，韓國散戶首日累計持有約500萬股SpaceX股票。
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市場熱度並未隨首日交易結束而降溫。SpaceX在第二個交易日再度上漲19.6%，使韓國散戶在前兩個交易日的累計淨買超金額預估突破2兆韓元。
分析指出，SpaceX已迅速成為韓國投資人海外投資組合中的核心標的。該公司僅用一個交易日便躋身韓國投資人持有量最高的30檔美股之列，與輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet等大型科技股並列。
市場觀察人士認為，隨著人工智慧（AI）、太空科技及先進製造業成為全球投資焦點，兼具火箭發射、衛星網路及AI資料中心布局的SpaceX，正吸引越來越多亞洲投資人押注其長期成長潛力。