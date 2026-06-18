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▲《鐵拳教育》反派朴智妍（右）、朴敘允（左）都叫自己劇中角色「不要那樣活著」。（圖／翻攝自YouTube@NetflixKorea）

Netflix韓劇《鐵拳教育》一播出就爆紅，一眾演員全都知名度大漲。而16日，Netflix在官方YouTube公開一段反派們看網路評論的片段，其中「觸法少年-閔智雄」張耀勛、「汽車科、電機科大佬學生」劉泰珠&玉真旭、「恐龍家長-李智英」朴智妍、「60萬網紅-韓芮梨」朴敘允，還對自己飾演角色喊話，張耀勛搞笑叫媽媽，表示：「如果我做錯了就教訓我。」《鐵拳教育》反派在16日公開的影片中，紛紛對自己飾演的角色喊話，「觸法少年」張耀勛表示：「智雄啊，被教訓那麼多了，現在打起精神吧，如果不打起精神就會像這些哥哥一樣喔！」直接指向坐在一旁的劉泰珠和玉真旭，反省說：「以後善良的活著吧！媽媽！我如果做錯了就教訓我，我們一起好好的生活吧。」接著換「電機科大佬」玉真旭，他表示：「託你的福我弄過蛇的刺青、還當了打架王～很有趣，玩得很開心了吧？打架王只有在高中有用，以後一點都沒用～好好照顧自己身體，認真生活吧～」再來「汽車科學生」劉泰珠則嘆了一口氣，沉默一陣子後說：「再也不要見面了！」直接讓大家笑翻。被稱為最討厭反派的「恐龍家長」朴智妍一開口就說：「不要那樣活著，要懂得為別人著想、體諒他人。大家都是人生父母養、一樣是人，每個人都很珍貴～抱著這樣的想法生活吧。」「60萬網紅」朴敘允也對自己喊話：「真的…不能那樣活著，不能因為自己受過傷害，就讓別人也受傷，希望妳正直的成長，加油！」Netflix突然的售後，也讓劇迷感到非常驚喜，「很棒的回饋與告別欸，這些演員對自己的角色不完美的地方好了解，給出的建議也一針見血」、「角色抽離與告別，對演員也是好事。」