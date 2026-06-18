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外資用行動選邊站？劉寶傑談「巴菲特賣台積電」

美方「降級接待」背後？劉寶傑：牽動百兆資金與台灣選擇

國民黨主席鄭麗文訪美規格日前陷入「刻意降級」爭議，不僅遭美國國務院及國家安全會議（NSC）冷處理，更傳出鄭麗文訪團在美國國會大廈期間，曾於電梯內上演「陌生開發」，主動搭訕美國議員、尋求合照與交流機會，引發政壇討論。對此，資深媒體人劉寶傑分析，美方此次安排背後可能釋放出重要政治訊號。劉寶傑提到，股神巴菲特曾經投資台積電，卻又在極短的時間內全部賣光，當時他講得很明白，不是覺得台積電不好，是因台灣兵兇戰危，有無法預測的風險，所以他要把資金全部挪出去。但是，最不可思議的事情發生了，巴菲特前腳剛走，台積電非但沒有垮，反而一路水漲船高，帶領台股瘋狂暴漲。劉寶傑續指，總體經濟學家吳嘉隆點出一個驚人異象，在5月21號之後，台灣股市的成交量居然出現「巨幅放大」，每天的成交量都衝上兆元以上，最高甚至來到了不可思議的1.8兆，「這是一個多麼恐怖的數字」，如果光靠台灣本土的資金，絕對不可能有這麼高的水位、絕對不可能有這麼大的動能，這代表什麼？一定有排山倒海的外資，正瘋狂、蜂擁地進到台灣來。另外，劉寶傑指出，台灣內部一直有一種聲音「不要選邊站」，在中美兩大國之間要像風吹兩頭倒、切豆腐兩面光，兩邊都要示好。但現實上，真的有這麼美好的事嗎？看看最近的活生生例子就是鄭麗文。他提到，國民黨副主席蕭旭岑陣營過去曾公開放話，說美國在台協會（AIT）處長谷立言「不過就是一個科長級的人物」。「結果呢？這一次鄭麗文親自去了美國，竟然受到了極其冷淡的待遇。」劉寶傑嘲諷，在美國最高、最頂天能見到的官員，還真的就是「科長級」的人物。美國在這個關鍵時刻，故意做出這個動作，背後到底代表了什麼樣的政治警告與震撼訊號？這背後牽扯到全球百兆資金的流向，更深深關乎到台灣在美中博弈下的生存抉擇。