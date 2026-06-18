我是廣告 請繼續往下閱讀

航空貨運燃油附加費歷經連2月上漲後首迎調降，因應國際油價回落，華航公告將自7月1日起調降貨運燃油附加費，台灣出口至歐美及亞洲地區的燃油附加費降幅均超過2成，也是航空貨運燃油附加費連續2個月調漲後首度回降，反映近期燃油成本下降。中華航空17日發函通知代理商表示，依公司平均購油成本換算的燃油價格，經報請民航局核備後，自7月1日起調整台灣地區出口貨物燃油附加費。其中，出口歐美地區的燃油附加費將由每公斤84元調降至62元，降幅約26%；出口亞洲地區則由每公斤29元降至21元，降幅約27.5%，適用於7月起出貨的貨物。航空貨運燃油附加費今年5月因國際油價飆漲而大幅調升，航空三雄當時將貨運燃油附加費調高約1倍；6月則因客、貨運燃油附加費採用不同計價公式，客運燃油附加費先調降約22%，貨運燃油附加費反而小幅調漲約3.5%，主要受AI高科技貨運需求強勁支撐。隨著近期國際油價回落，華航率先宣布7月調降貨運燃油附加費，也象徵貨運燃油成本壓力暫時獲得緩解。