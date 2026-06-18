我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴智妍因出演《鐵拳教育》的恐龍家長「宇振媽媽」，而被封為該劇最討厭反派。（圖／翻攝自朴智妍IG@parkg）

41歲韓國演員朴智妍因出演Netflix韓劇《鐵拳教育》爆紅，完美演出恐龍家長的超強演技，讓觀眾都入戲到氣得牙癢癢。而昨（17）日她接受韓媒訪問，透露在電視劇播出後，她的IG追蹤人數直接暴漲3倍，留言跟私訊都被灌爆，就連SUPER JUNIOR成員希澈都氣到去留言。但由於收到太多回應而不斷跳出通知，讓她的演員老公黃尚慶看不下去，直接超護妻的協助她關掉社群通知。朴智妍在昨日接受了韓媒訪問，透露《鐵拳教育》播出後，自己的IG追蹤人數直接暴漲3倍，就連留言跟私訊都超多，「看到社群留言後，感受到自己收到很多支持，現在就算戴口罩，也會被很多人認出來。」就連希澈都氣到去留言：「啊，看到這裡差點又要罵人了.. 真的邊看邊飆髒話，演得太棒了。」大讚對方演技。不過原以為兩人是認識的關係，才會讓希澈留言鼓勵，沒想到朴智妍卻說：「完全不認識的關係，在跑行程途中經紀人告訴我後，我才看到留言。」雖然透過留言得到許多人的應援，但因為留言跟私訊都實在太多，也讓她的老公看不下去，建議她先關掉IG通知，「因為要準備新作品和其他事情，但好幾天都讀不進劇本，周邊一直有人傳網址給我，還有一些私訊。」老公看到後建議她先關通知，還說：「要先集中妳自己該做的事情。」朴智妍也感謝大家支持，直呼人生中第一次收到這麼多人的應援。雖然感謝，但她也坦承有點害怕，「會出現『我沒有那麼好』的想法，不過還是很開心。」朴智妍也展現對演戲的熱情，「從20歲開始就從事這一行，我想要一直演戲，現在也有想繼續演到我成為老奶奶為止的想法。」