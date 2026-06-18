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葉元之稱目標為「兩岸和平」 讚鄭麗文風格直率

謝震武追問暴力驅離事件 葉元之一臉尷尬這麼回

國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議持續延燒，從演講現場爆發「親共質疑」風波，到傳出美國國務院僅安排「科室」（Desk Officer）層級官員會晤，外界對此次訪美成果議論不斷。國民黨立委葉元之近日登上政論節目為鄭麗文辯護，強調此行目的是希望建立台美溝通窗口、推動兩岸和平，不過主持人謝震武追問一事時，葉元之短暫語塞，意外成為節目焦點。17日晚間政論節目中，主持人謝震武詢問葉元之，部分來賓認為，鄭麗文並非代表台灣政府出訪，甚至被解讀為「中共派去的人」，再加上演講現場有人遭暴力拖離，處理方式是否合宜？葉元之則回應稱，相關事件不過是插曲，若是該見的人沒見到，外界應齊表遺憾。葉元之指出，鄭麗文此次訪美主要目的，就是希望與美方建立直接溝通管道，未來美方若有相關資訊，可以直接與國民黨交流。他也提到，部分當地人士認為鄭麗文與過去國民黨主席風格不同，她採取更直接的方式，希望推動兩岸和平。葉元之表示，鄭麗文的目標很明確，包括希望與中國國家主席習近平見面、保持交流，以及透過不同管道降低兩岸衝突。葉元之認為，即便此次行程中有部分原定會面未能達成，也可以作為未來外交布局的參考，整體而言仍有一定成果。不過，謝震武隨後將話題拉回演講現場衝突事件，追問：「畫面上那些被拖走的人，處理方式是不是有一些疏失？」這時，葉元之一度停頓，接著解釋說：「你說…這個…呃，因為可能到國外有些陌生的環境，然後大家比較不知道怎麼處理，用比較粗暴的方式。」間接承認處理方式恐有不當，接著他又露出一臉尷尬笑容，引發外界熱議。