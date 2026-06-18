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▲ 高市警呼請用路人儘量避開1車流尖峰時段，最好多利用大眾運輸工具(如公車、捷運、輕軌等)往返，節省您寶貴的行車時間。（圖／高市警交大提供）

端午節連假期間，高市警局加強維持道路順暢，將於市區重要風景區週邊路口彈性實施交管措施，高市警呼籲高市熱門風景區連假期間人車較多，請用路人儘量避開10至13時、15至19時車流尖峰時段，或改走替代道路，最好多利用大眾運輸工具(如公車、捷運、輕軌等)往返，以避免道路車多壅塞，節省您寶貴的行車時間。高市警提醒民眾歡度端午佳節同時千萬不可酒(毒)駕，勿讓歡度端午「包粽」變成違規違法「包中」，警方將加強執法，維護用路人安全。端節連假期間交通管制如下:一、旗津景區將視旗津地區主要道路車流量及停車場狀況適時於旗津一路/敦和街口、旗津一路/廣澤街口，啟動車輛單行管制，引導車輛分流。二、壽山動物園將依該園停車場停車率及萬壽路路段車流狀況實施萬壽路段單行交管措施(車輛一律由鼓山二路/興隆路口上山，鼓山一路/萬壽路口管制車輛上山)，該二路口將彈性於園區周邊道路車流發生壅塞時，管制汽車上山。三、旗山老街、美濃景區將依進、出該地區車流量大小，於車流驟增影響車流順進時，由警義交啟動截流管制措施，旗山地區於延平一路/旗甲路口、中正路/華中街口、旗南一路/中學路口管制引導車輛改走台29線(替代道路)至嶺口交流道上國道10號，美濃地區於中興路/忠孝路口彈性管制引導車輛改走光明路替代道路至國道10號旗山端交流道，沿途也設置有替代道路導引牌面，請遵循警義交指揮並多加利用替代路線行駛。四、高雄果嶺自然公園將視公園周邊主要道路車流量及停車場狀況，適時管制車輛入園，民眾可先將車輛停於附近澄清湖園區內停車場，再步行由仁智亭、迷宮花園停車場往果嶺公園木棧道經過松藝路口至果嶺公園湖畔出入口或至澄清湖大門前搭乘果嶺公園接駁車前往。五、愛河景區(五福橋至七賢橋)及林園區中芸漁港因舉辦「2026端午嘉年華龍舟錦標賽」及「林園傳統龍舟賽活動」，人潮車流預估增多，高市警將依據周邊停車場使用及交通狀況彈性執行階段交管；另愛河旁駁二特區內交通量達飽和時，將於七賢/公園、公園/真愛、鼓山/臨海新路口截流管制車輛進入駁二特區。另於七賢/必信、七賢/蓬萊、蓬萊/臨海新、五福/七賢路口彈性管制引導車輛改走外圍七賢三路、鼓山一路、大公路等道路，請遵循引導牌面及警義交指揮行駛。