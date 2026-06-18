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▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在2026年美加墨世界盃小組賽對陣阿爾及利亞時火力全開，以38歲高齡完成了個人在世界盃賽場上的首次帽子戲法，正式躋身這份偉大的神聖名單中。（圖／路透／達志影像）

▲阿根廷38歲世界球王梅西（Lionel Messi），今日面對阿爾及利亞單場射進3球，上演帽子戲法，不僅率隊3：0贏球，還以生涯16顆進球，榮登世界盃進球王。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃J組首輪賽事中，阿根廷以3：0完勝非洲勁旅阿爾及利亞，迎來開門紅。現年38歲的衛冕軍傳奇球王梅西（Lionel Mess）在比賽中隻手遮天上演「帽子戲法」獨自三度破網。然而，他在上半場攻入先馳得點的第一球後，被鏡頭捕捉到眼眶泛淚、默默用球衣拭淚的畫面，引發全球球迷揪心猜測。對此，德國權威媒體《Bild》踢爆了球王落淚的揪心真相，原來是梅西的68歲老父親目前正身患重病，且在世界盃前惡化。在這場阿根廷的世界盃首戰中，梅西以一己之力摧毀對手防線，他在進球後的落淚隨即在社群媒體上引發軒然大波，球迷紛紛猜測背後的原因。賽後當被媒體問及落淚一事時，梅西神情凝重地表示：「這是一件與體育無關的私事。這幾天對我來說非常艱難且複雜，但我非常感謝所有的國家隊後勤人員，以及我的隊友們，多虧了他們的陪伴與支持，一切才能順利進行。」當時梅西並未透露更多細節、點到為止。為了查明真相，德國媒體《Bild》特別派員前往阿根廷當地進行深入採訪，隨後證實了梅西落淚與他的家庭遭逢變故有關。報導指出，梅西的父親兼經紀人荷西（Jorge Messi）自今年1月以來就一直與病魔對抗，這幾個月來持續在歐洲與美國接受高規格的治療，不料就在美加墨世界盃開打前夕，荷西的病情突然急速惡化，這讓遠在美國備戰的梅西承受了極大的心理壓力。該報進一步評論，梅西與父親的感情在足壇眾所皆知。當年梅西在11歲時被診斷出患有「侏儒症」，在家庭經濟面臨巨大難關時，是父親荷西義無反顧地四處奔波籌醫藥費，並瘋狂向各大俱樂部投遞資料，最終在兩年後成功打動巴塞隆納青訓營，父子倆這才一同移民西班牙，開啟了不朽的球王傳奇。在梅西的職業生涯中，荷西不僅僅是父親，更是他最信任的左右手，長期代表兒子與各大頂級俱樂部、各大國際贊助商進行商業談判。梅西過去在接受專訪時，也曾無數次公開強調「父母對我的生命有多麼重要」。雖然面臨至親病危的沉重打擊，梅西依然在世界盃首戰展現過人的職業素養，用一次次的神技捍衛藍白軍團。這場3：0勝利背後，不僅僅是阿根廷衛冕的定心丸，更是梅西獻給病榻前父親最深情的一份禮物。