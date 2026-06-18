端午節連假前，UNIQLO今（18）日無預警推出夏季衝擊特賣優惠，最便宜泡泡袖T恤只要190元起、AIRism吸濕快乾涼感衣290元起，推薦必買防曬外套大降價才590元，男裝女裝都有、共5款可選。最新聯名GD愛貓ZO&FRIENDS新品6月29日開搶；前MARNI創意總監、現任GU創意總監的義大利設計師Francesco Risso，UNIQLO F.RISSO夏日膠囊系列6月19日開搶。他主導的首個GU設計也將在2026年秋冬季亮相。
UNIQLO夏季衝擊特賣190元起、防曬外套590元！必買推薦清單一覽
端午節要放假了！UNIQLO今突然下殺Summer Sale，6月18日至6月25日，全台門市夏日超值購活動開跑，主打涼爽舒適、多色百搭商品限時優惠，還有特賣超衝擊價格，最便宜單品推薦T恤190元起、AIRism吸濕快乾涼感衣290元起，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，防曬外套大降價才590元，「現省1400元」必買。
◾️483396／485778「女童 泡泡袖T恤」特價190元
◾️483458「女裝 特級彈性Active T恤」特價290元
◾️482527／482531／「男裝 AIRism抗異味網眼坦克背心／T恤」特價290元
◾️482299／483970／476141「男裝 DRY-EX T恤」特價390元
◾️首次降價！483927「男女適穿 特級彈性休閒短褲」」特價390元
◾️首次降價！475386／482317「男女適穿 特級彈性Active短褲」特價490元
◾️473976／482181／485682「女裝 AIRism BRATOP」特價590元
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦！防曬外套「現省1400元」
◾️狂省1400元！484029「女裝 防曬透膚長版連帽外套」特價590元（原價1990元）
◾️477602「女裝 AIRism防曬網眼印花連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
◾️465748／476113「女裝 AIRism防曬抗UV網眼連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
◾️476146「男裝 DRY-EX防曬印花連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
◾️475387「男裝 DRY-EX防曬連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
UNIQLO聯名GD愛貓！ZO&FRIENDS系列6/29開搶
UNIQLO宣布攜手ZO&FRIENDS角色合作，集結慵懶雲朵貓「ZOA」、熱心可愛的小雛菊「A&NE」，還有從ZOA的雲朵足跡誕生的活潑「AKI ZAKI」，運用柔和粉彩色調的水彩風插畫、及疊印細緻網點圖案，營造細膩立體視覺效果的仿麂皮質感印花，推出UT全新溫暖療癒的女裝T恤，全系列共有4款，價格皆為490元，6月29日開賣。
UNIQLO F.RISSO設計師膠囊系列！6/19開賣
義大利前衛時尚設計師Francesco Risso，在PRADA近十年設計開發經驗；曾於2022年在MARNI創意總監任內，主
導「UNIQLO and MARNI」聯名系列。現在擔任GU創意總監的他，今年搶先推出聯名UNIQLO F.RISSO，同時也是UNIQLO睽違四年的全新膠囊系列合作。
2026夏日膠囊系列「Made for Dreaming 織入奇想」，延續Francesco Risso標誌性的創意語彙，將充滿藝術想像與實驗精神的鮮明輪廓，融合於LifeWear設計之中。極具辨識度的結構感、手繪原創印花與鮮明色彩，流轉於柔和輕盈的輪廓設計，既平衡又交錯地充滿玩心。
推薦擁有柔滑觸感與優美輪廓的領結上衣與洋裝、裙擺點綴荷葉邊細節的寬擺長裙；採用100%高品質棉質的夏日花樣襯衫，以及中性風格的快乾網眼POLO衫、寬版T恤，搭配斜紋帽款或100%真絲絲巾。
全系列590元～1290元，6月19日於指定販售店舖開賣（網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店）。
Francesco Risso首個GU系列！2026秋冬亮相
而現任GU創意總監的Francesco Risso，將為迅銷集團帶來轉型、以強化全球市場競爭力。由他主導的首個GU系列，則預計將於2026
年秋冬季亮相。
我是廣告 請繼續往下閱讀
端午節要放假了！UNIQLO今突然下殺Summer Sale，6月18日至6月25日，全台門市夏日超值購活動開跑，主打涼爽舒適、多色百搭商品限時優惠，還有特賣超衝擊價格，最便宜單品推薦T恤190元起、AIRism吸濕快乾涼感衣290元起，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，防曬外套大降價才590元，「現省1400元」必買。
◾️483458「女裝 特級彈性Active T恤」特價290元
◾️482527／482531／「男裝 AIRism抗異味網眼坦克背心／T恤」特價290元
◾️482299／483970／476141「男裝 DRY-EX T恤」特價390元
◾️首次降價！483927「男女適穿 特級彈性休閒短褲」」特價390元
◾️首次降價！475386／482317「男女適穿 特級彈性Active短褲」特價490元
◾️473976／482181／485682「女裝 AIRism BRATOP」特價590元
◾️狂省1400元！484029「女裝 防曬透膚長版連帽外套」特價590元（原價1990元）
◾️477602「女裝 AIRism防曬網眼印花連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
◾️465748／476113「女裝 AIRism防曬抗UV網眼連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
◾️476146「男裝 DRY-EX防曬印花連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
◾️475387「男裝 DRY-EX防曬連帽外套」特價590元（原價990元）省400元！
UNIQLO宣布攜手ZO&FRIENDS角色合作，集結慵懶雲朵貓「ZOA」、熱心可愛的小雛菊「A&NE」，還有從ZOA的雲朵足跡誕生的活潑「AKI ZAKI」，運用柔和粉彩色調的水彩風插畫、及疊印細緻網點圖案，營造細膩立體視覺效果的仿麂皮質感印花，推出UT全新溫暖療癒的女裝T恤，全系列共有4款，價格皆為490元，6月29日開賣。
義大利前衛時尚設計師Francesco Risso，在PRADA近十年設計開發經驗；曾於2022年在MARNI創意總監任內，主
2026夏日膠囊系列「Made for Dreaming 織入奇想」，延續Francesco Risso標誌性的創意語彙，將充滿藝術想像與實驗精神的鮮明輪廓，融合於LifeWear設計之中。極具辨識度的結構感、手繪原創印花與鮮明色彩，流轉於柔和輕盈的輪廓設計，既平衡又交錯地充滿玩心。
全系列590元～1290元，6月19日於指定販售店舖開賣（網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店）。
而現任GU創意總監的Francesco Risso，將為迅銷集團帶來轉型、以強化全球市場競爭力。由他主導的首個GU系列，則預計將於2026