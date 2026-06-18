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UNIQLO夏季衝擊特賣190元起、防曬外套590元！必買推薦清單一覽

▲UNIQLO端午節連假優惠190元起。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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▲記者挖出UNIQLO官網最便宜「防曬外套」590元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦！防曬外套「現省1400元」

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▲UNIQLO聯名GD愛貓！ZO&FRIENDS系列490元，6月29日開賣。（圖／UNIQLO提供）

UNIQLO聯名GD愛貓！ZO&FRIENDS系列6/29開搶

▲UNIQLO F.RISSO夏日膠囊系列。（圖／UNIQLO提供）

UNIQLO F.RISSO設計師膠囊系列！6/19開賣

導「UNIQLO and MARNI」聯名系列。現在擔任GU創意總監的他，今年搶先推出聯名UNIQLO F.RISSO，同時也是UNIQLO睽違四年的全新膠囊系列合作。



2026夏日膠囊系列「Made for Dreaming 織入奇想」，延續Francesco Risso標誌性的創意語彙，將充滿藝術想像與實驗精神的鮮明輪廓，融合於LifeWear設計之中。極具辨識度的結構感、手繪原創印花與鮮明色彩，流轉於柔和輕盈的輪廓設計，既平衡又交錯地充滿玩心。



▲義大利前衛時尚設計師Francesco Risso聯名UNIQLO。（圖／UNIQLO提供）



全系列590元～1290元，6月19日於指定販售店舖開賣（網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店）。



▲Francesco Risso充滿藝術想像的創意語彙與鮮明輪廓，融合於UNIQLO LifeWear設計之中。（圖／UNIQLO提供） Francesco Risso首個GU系列！2026秋冬亮相



而現任GU創意總監的Francesco Risso，將為迅銷集團帶來轉型、以強化全球市場競爭力。由他主導的首個GU系列，則預計將於2026 年秋冬季亮相。



▲義大利設計師 Francesco Risso。（圖／UNIQLO提供）



端午節連假前，UNIQLO今（18）日無預警推出夏季衝擊特賣優惠，最便宜泡泡袖T恤只要190元起、AIRism吸濕快乾涼感衣290元起，推薦必買防曬外套大降價才590元，男裝女裝都有、共5款可選。最新聯名GD愛貓ZO&FRIENDS新品6月29日開搶；前MARNI創意總監、現任GU創意總監的義大利設計師Francesco Risso，UNIQLO F.RISSO夏日膠囊系列6月19日開搶。他主導的首個GU設計也將在2026年秋冬季亮相。端午節要放假了！UNIQLO今突然下殺Summer Sale，6月18日至6月25日，全台門市夏日超值購活動開跑，主打涼爽舒適、多色百搭商品限時優惠，還有特賣超衝擊價格，最便宜單品推薦T恤190元起、AIRism吸濕快乾涼感衣290元起，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，防曬外套大降價才590元，「現省1400元」必買。◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️（原價1990元）◾️（原價990元）◾️（原價990元）◾️（原價990元）◾️（原價990元）UNIQLO宣布攜手ZO&FRIENDS角色合作，集結慵懶雲朵貓「ZOA」、熱心可愛的小雛菊「A&NE」，還有從ZOA的雲朵足跡誕生的活潑「AKI ZAKI」，運用柔和粉彩色調的水彩風插畫、及疊印細緻網點圖案，營造細膩立體視覺效果的仿麂皮質感印花，推出UT全新溫暖療癒的女裝T恤，全系列共有4款，價格皆為490元，6月29日開賣。義大利前衛時尚設計師Francesco Risso，在PRADA近十年設計開發經驗；曾於2022年在MARNI創意總監任內，主